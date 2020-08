Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz feiert die Schalke-Demütigung

Essen. Kevin Großkreutz verwandelte einen Elfmeter im Testspiel gegen Schalke 04. Für den Ex-Dortmunder ein persönlicher Triumph - den er feierte.

2014 wurde er in Brasilien Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, mit Borussia Dortmund wurde er zweimal Deutscher Meister und einmal Pokalsieger. Es waren große Triumphe für Kevin Großkreutz, die der gebürtige Dortmunder entsprechend feierte. Am Dienstagabend jubelte der 32-Jährige wieder. Er steht in Diensten des Drittligisten KFC Uerdingen, sportlich lief es in den vergangenen Jahren bescheiden, sein Arbeitgeber würde den Vertrag liebend gerne auflösen. Doch Großkreutz feierte nun wieder wie einst zu seinen besten Zeiten zwischen 2011 und 2014.

Es war ein persönliches Fest, dieses Tor im Testspiel gegen Schalke 04, das die Krefelder mit 3:1 gegen die Königsblauen gewannen. Großkreutz hatte per Elfmeter zum 3:0 getroffen und den persönlichen „Triumph“ gegen den Erzrivalen aus früheren Tagen auf Instagram genüsslich zelebriert. Er veröffentlichte in dem Sozialen Netzwerk ein Foto, das ihn beim stillen Jubel nach seinem Elfmetertor (73.) gegen die Gelsenkirchener zeigt.

Auch Revanche an Fährmann

Die Rivalität mit den Königsblauen hatte Großkreutz immer besonders gepflegt. Nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung erzielte das Foto bereits über 19.000 Likes und knapp 600 Kommentare. Dem in der zweiten Halbzeit eingewechselten Großkreuz gelang mit dem Treffer gegen Ralf Fährmann auch eine Revanche. 2011 hatte der Schalke-Keeper den entscheidenden Elfmeter des damaligen BVB-Spielers Großkreutz im Supercup gehalten.

Im Testspiel gegen Uerdingen hatte sich Schalke in schlechter Form präsentiert, die Bundesligaprofis erarbeiteten sich in der ganzen Spielzeit nur zwei Tormöglichkeiten. Großkreutz war in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Seine Teamkameraden hatten ihm beim fälligen Elfmeter bereitwillig den Ball überlassen - und Großkreutz ließ sich die Chance nicht nehmen.

Seine Foto brachte ihm viel Beifall auf Instagram ein: "Legende!!!" schrieb ein User. "Du magst sie einfach nicht", ein anderer, versehen mit einem gehobenen Daumen und lachenden Smiley. Selbst Roman Weidenfeller, einst Torwart in Großkreutz' Meisterjahren beim BVB, gratulierte seinem einstigen Teamkollegen. "geil", schrieb er unter das Foto, endend mit einem schwarzen und einem gelben Herz. (fs)