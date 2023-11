Ex-BVB-Star überholt: Kane knüpft Dortmunder Rekord ab

Harry Kane vom FC Bayern München eilt in der Bundesliga von einem Rekord zum nächsten.

München/Dortmund Harry Kane versetzt die Bundesliga mit seinen Toren für Bayern München ins Staunen. Zum Leidwesen eines Ehemaligen von Borussia Dortmund.

Harry Kane trifft und trifft und trifft für den FC Bayern München und eilt dabei von einem Rekord zum anderen. Natürlich, den Siegtreffer gegen den 1. FC Köln im Freitagabendspiel der Bundesliga zu erzielen, war für den 30 Jahre alten Engländer nicht die größte Herausforderung. Aber mit seinem 18. Treffer nach zwölf Spieltagen hat Kane mal wieder Bestmarken gebrochen. Sehr zum Leidwesen eines früheren Stars von Borussia Dortmund, der einen Bundesliga-Rekord endgültig abtreten muss.

BVB: Sancho erzielte 2019/20 17 Tore

Jadon Sancho lag nämlich bis zu dem 1:0-Sieg des FC Bayern beim 1. FC Köln gleichauf mit seinem Landsmann Harry Kane: Mehr als 17 Tore hatte zuvor nie ein Engländer in einer Bundesliga-Saison erzielt. Sancho, der seit seinem Wechsel vom BVB 2021 bei Manchester United unter Vertrag steht, war dies in der Spielzeit 2019/20 gelungen. Mit dem Abstauber in Köln hat sich Harry Kane nun den alleinigen Rekord gesichert.

Zwei Rekorde wird Harry Kane seinem Kollegen aus der englischen Nationalmannschaft allerdings nicht streitig machen: Jadon Sancho wird noch immer als jüngster Torschütze der Bundesliga geführt, dem 15 (19 Jahre, 151 Tage) beziehungsweise 25 Treffer (19 Jahre, 313 Tore) gelangen. Für den ersten Rekord muss Sancho viel mehr BVB-interne Konkurrenz fürchten: Youssoufa Moukoko ist am Montag erst 19 Jahre alt geworden und kommt bisher seit seinem Debüt in der Saison 2020/21 auf 13 Tore in der Bundesliga.

Kane hat den nächsten Rekord im Visier

So mochten ihn die Fans des BVB: Jadon Sanchon nach einem seiner 38 Bundesliga-Toren für Borussia Dortmund. Foto: Guido Kirchner / dpa

Bleibt Harry Kane gesund und behält dabei seine Torquote für den FC Bayern München, kann er in dieser Saison noch so einige Rekorde brechen. Zum Beispiel: den des besten englischen Torschützen in der Geschichte der Bundesliga. Derzeit hält Tony Woodcock noch die Bestmarke, er traf für den 1. FC Köln zwischen 1979 und 1988 (mit Unterbrechung) 39 Mal. Jadon Sancho kam bei Borussia Dortmund von 2017 bis 2012 auf 38 Treffer.

Dazu stieß Harry Kane mit seinem Dreierpack beim 7:0 gegen den VfL Bochum Ende September in den erlauchten Kreis englischer Torschützen mit drei Treffern in einer Partie auf: Vor Jadon Sancho vom BVB (Mai 2020) war dies nur Kevin Keegan für den Hamburger SV (Dezember 1978) und zweimal Tony Woodcock für den 1. FC Köln (Mai 1980 und April 1982) gelungen.

