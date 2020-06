Experte: 80.000 Zuschauer in Dortmund nahezu ausgeschlossen

Essen Pharmakologe Fritz Sörgel kann sich ein gefülltes BVB-Stadion in der nächsten Saison nicht vorstellen. Einige Fans könnten aber zugelassen werden

Der Pharmakologe Fritz Sörgel glaubt nicht, dass in naher Zukunft das BVB-Stadion wieder mit Zuschauern gefüllt werden kann. "Dass irgendwann in der nächsten Saison wieder 80.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion sind, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ich denke, wir müssen mit dem Coronavirus für immer in irgendeiner Form leben", sagte der Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg dem „Tagesspiegel“.

Zuletzt hatte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga den Fans ein wenig Mut auf eine Stadion-Rückkehr gemacht. „Wir versuchen, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen“, sagte Seifert. Es gelte, sich jeweils „die Vor-Ort-Situation anzuschauen“. Auch Sörgel hält eine Öffnung der Bundesliga-Stadien für einige Zuschauer durchaus für möglich. Er könne sich beispielsweise vorstellen, im Berliner Olympiastadion 15 000 Besucher auf absehbare Zeit zuzulassen, sagte der 69-Jährige. Die Zuschauerzahl müsse man an die Größe und die Gegebenheiten des jeweiligen Stadions anpassen.

Antrag auf Zuschauer bei Pokalfinale abgelehnt

Für das Pokalfinale am 4. Juli in Berlin hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits beantragt, je Klub 5000 Zuschauer zuzulassen. Dies lehnte der Berliner Senat allerdings ab. „Die aktuelle Verfügungslage in Berlin besagt, dass bis zum 30. August 2020 in der Hauptstadt Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt sind“, hieß es auf der DFB-Homepage.

„Das Problem sind die Superspreader“, sagte Sörgel. Das seien Infizierte, die das Virus besonders stark weitergeben. „Die Gefahr, dass sie sich im Stadion befinden, besteht natürlich immer. Und je mehr Leute im Stadion, desto größer ist diese Gefahr. Sie ist aber auch schon bei viel weniger als 10 000 Zuschauern da.“

Bundesliga hofft auf Saisonstart im September

Die Bundesliga-Klubs hoffen auf einen Saisonstart im September. Der Zeitpunkt ist nach Meinung von Fritz Sörgel allerdings ungünstig. "Wir sprechen von September oder Oktober, und dann geht wieder die Grippe- und wohl auch die Coronasaison los. Es dürfte wieder mehr Coronavirus-Fälle geben“, sagt der Pharmaloge. „Sollte es dann zu einem Vorfall wie gerade bei Tönnies kommen, dann wäre Schluss. Dann würden die Gesellschaft und die Politik keine Zuschauer mehr in den Stadien auf absehbare Zeit dulden.“ (lo)