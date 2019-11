Experte Hamann: Dembélé eine Warnung für BVB-Star Sancho

Dortmund. Jadon Sanchos Leistungen schwanken derzeit, trotzdem ist er begehrt. England-Experte Dietmar Hamann sieht ihn beim BVB gut aufgehoben.

Jadon Sancho, der Senkrechtstarter der vergangenen Bundesliga-Saison, steckt in einem Formtief: Pässe kommen nicht beim Mitspieler an, er verdribbelt sich häufiger als gewohnt. Und dann war da noch die Sache mit der Disziplin. Der Engländer kam im Oktober zu spät aus Großbritannien zum BVB zurück – und musste gleich mal eine Strafe über 100.000 Euro hinblättern. Was ist los mit dem 19-Jährigen, der in seiner Heimat als das große Versprechen des englischen Fußballs gilt?