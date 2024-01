Liverpool. Im ersten Spiel des FC Liverpool nach dem angekündigten Rückzug von Jürgen Klopp wird der deutsche Trainer gewürdigt. Er kämpft mit den Tränen.

Die emotionale Abschiedstournee von Jürgen Klopp (56) hat am Sonntag begonnen. Der FC Liverpool traf in der vierten Runde des FA Cups auf Norwich City. Die Partie stand ganz im Zeichen des Paukenschlags, der am Freitag von den „Reds“ vermeldet wurde: Klopp hatte überraschend angekündigt, dass er nach der Saison als Trainer des FC Liverpool zurücktreten werde. Sein Vertrag in Anfield lief eigentlich noch bis Mitte 2026. Ihm gehe jedoch die Energie aus, begründete Klopp seinen Entschluss.

Die Fans des FC Liverpool würdigen ihren Trainer Jürgen Klopp. Foto: Clive Brunskill / Getty Images

An der legendären Anfield Road hatten die Fans zahlreiche Plakate und Banner präsentiert, um Klopp zu würdigen. Als vor dem Anpfiff die Vereinshymne „You‘ll Never Walk Alone“ abgespielt wurde, hatte der frühere BVB-Trainer mit den Tränen zu kämpfen. Klopp saß erst lachend und dann sichtlich berührt auf seiner Trainerbank. Zuvor hatten ihn die Fans mit Sprechchören gefeiert.

FC Liverpool: Jürgen Klopp geht die Energie aus

„Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann“, sagte der 56-Jährige in einem Video, das der englische Traditionsklub am Freitag veröffentlichte.

Klopp hatte im April 2022 seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Klub hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

Jürgen Klopp bedankt sich bei den Fans des FC Liverpool für den Zuspruch. Foto: Clive Brunskill / Getty Images

Klopp, der immer wieder auch mit dem Job des Bundestrainers in Verbindung gebracht wurde, kehrt damit zu seiner ursprünglichen Idee zurück. „Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!“, hatte er häufig gesagt - und dann doch bis 2026 verlängert.

Jürgen Klopp kann mit dem FC Liverpool noch Titel gewinnen

Aktuell führt Liverpool die Tabelle der Premier League an, steht im Ligapokal-Finale, im Achtelfinale der Europa League und nach dem 5:2-Sieg am Sonntag gegen Norwich City am Sonntag im Achtelfinale des FA Cups.

„Ich verstehe, dass es sehr emotional ist“, sagte Klopp nach dem Schlusspfiff der BBC: „Aber in den Spielen müssen wir Krieger sein und nicht den alten Mann an der Seitenlinie feiern.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB