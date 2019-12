Dortmund. Der BVB entspricht dem Wunsch Julian Weigls und erteilt dem Spieler die sofortige Freigabe für einen Wechsel zu Benfica Lissabon.

Fix: Julian Weigl verlässt den BVB Richtung Portugal

BVB-Profi Julian Weigl wechselt wie bereits vermutet und von dieser Redaktion berichtet nach Portugal zu Benfica Lissabon. Das teilte der Klub am Silvesternachmittag mit. „Julian Weigl ist mit diesem Wunsch zu uns gekommen, und wir haben – auch aufgrund seiner Verdienste für den Verein – zugestimmt“, erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc, weshalb der Klub dem Wunsch des Spielers nach der Freigabe entsprochen hat. Zorc fügte, wie sich das gehört, an: „Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!“

Julian Weigl verabschiedet sich vom BVB

In einer Pressemitteilung fasste der Klub noch einmal den Werdegang des Spielers beim BVB zusammen: „Weigl war im Sommer 2015 im Alter von 19 Jahren vom TSV 1860 München zu Borussia Dortmund gewechselt und hatte gleich in seinem ersten Bundesligajahr den Sprung bis in die Nationalmannschaft geschafft. Er zählte zum Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die EM-Endrunde 2016 und absolvierte für Borussia Dortmund insgesamt 171 Spiele (Liga sowie nationaler und internationaler Pokal), in denen ihm vier Tore gelangen. In 18 Monaten wäre Weigls Vertrag ausgelaufen.“

Der Spieler selber verabschiedete sich bereits mit folgenden Worten: „Ich bedanke mich bei meinen Mannschaftskollegen, den BVB-Mitarbeitern und allen Fans dieses großartigen Klubs für eine tolle Zeit und werde Borussia Dortmund immer im Herzen tragen“, sagte der 24-Jährige laut Klubangabe.

Der Transfer von Julian Weigl vom BVB nach Lissabon steht unter dem Vorbehalt des noch zu absolvierenden Medizinchecks. (fs)