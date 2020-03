Was in dem ganzen Getöse am Wochenende unterging, war, dass etwa die BVB-Fans Dietmar Hopp beleidigten, nach der Spielunterbrechung kurz weiter protestieren, dann aber die Mannschaft unterstützten. Generell wurde keine Partie abgebrochen - auch wenn es in Hoffenheim kurz davor war. Die Ultras laufen sicherlich manchmal Gefahr, sich zu wichtig zu nehmen, aber den Erfolg des eigenen Vereins wollen sie nicht gefährden. Deswegen sind Abbrüche an diesem Bundesliga-Spieltag unwahrscheinlich. Auch im Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Trotzdem hat der Zusammenschluss „Fanszenen in Deutschland", zudem viele Ultragruppierungen zählen, am Freitag weitere Proteste angekündigt und mit Spielabbrüchen gedroht. Die Gruppierungen fordern vom Deutschen Fußball-Bund die Abschaffung von Kollektivstrafen und die „sofortige Aufhebung der gegen Borussia Dortmund ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse.“

Das DFB-Sportgericht hatte eine Bewährung für die BVB-Fans unlängst aufgehoben und alle Dortmunder Anhänger für die nächsten zwei Jahre von den Bundesligaspielen ihres Klubs in Sinsheim ausgeschlossen. Die Deutsche Fußball Liga hatte am Mittwoch angekündigt, künftig auf Kollektivstrafen verzichten zu wollen. Allerdings hat sie sie nicht komplett ausgeschlossen.

Auf welcher Seite stehen die "normalen" Fans?

Die spannende Frage wird dabei bleiben, wie viel Rückendeckung die Ultras von unorganisierten, "normalen" Fans erhalten, die eigentlich nur Fußball schauen wollen. Die Proteste etwa gegen die Montagsspiele haben viele unterstützt, immer wieder steht hinter den Forderungen der Ultras eine breite Basis. Andererseits existieren auch Themen, die viele Anhänger stören. Pyrotechnik etwa. Wenn sich der Großteil der Fans gegen die Ultras wendet, würde dies den organisierten Anhängern schaden. Auch deswegen sind Spielabbrüche unwahrscheinlich. (las)