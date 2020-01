Marbella. Verlässt Mario Götze den BVB? Er ist nur noch ein hoch bezahlter Ergänzungsspieler. Auch ihm würde ein Neuanfang gut tun. Ein Kommentar.

Götze und der BVB - ein Wechsel wäre die beste Entscheidung

Der 23. April 2013, so muss man es im Rückblick wohl sagen, bildete den Anfang vom Ende eines aufregenden Projekts: Da wurde bekannt, dass Mario Götze seine Ausstiegsklausel bei Borussia Dortmund ziehen und für 37 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln wird. Ausgerechnet zum größten sportlichen Rivalen also, den man gerade zweimal in Serie in der Meisterschaft hinter sich gelassen und im DFB-Pokalfinale mit 5:2 geradezu gedemütigt hatte.