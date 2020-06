Hakimi-Abschied vom BVB: "Werde Gelbe Wand nie vergessen"

Dortmund. Vor dem Abflug zu Inter Mailand richtet Achraf Hakimi in den Sozialen Medien noch bewegende Wort an den BVB und seine Fans.

Es gab schon optisch saloppere Verabschiedungen: Mit bewegenden Worten hat Achraf Hakimi am Dienstag in den Sozialen Medien das Ende seiner Zeit bei Borussia Dortmund verkündet. Der Außenverteidiger, den der BVB gerne behalten hätte, ist laut Berichten bereits am Dienstag in Italien gelandet, wo er bei Inter Mailand einen Vertrag unterschreiben soll.

„Die Zeit ist gekommen, einen wundervollen Abschnitt meines Lebens zu schließen“, schrieb Hakimi auf Spanisch und Englisch auf zwei Grafiken, die ihn noch mal jubelnd im BVB-Trikot und mit dem Supercup posierend zeigt. „Nach zwei Jahren bin ich bereit, den Klub, der mir so viel Freude bereitet hat, zu verlasssen.“

Hakimi wurde zweimal Vizemeister mit dem BVB

Der 21 Jahre alte Marokkaner war zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen und überzeugte als äußerst offensiv eingestellter Rechtsverteidiger. Für Borussia Dortmund absolvierte Hakimi 54 Bundesligaspiele und erzielte dabei sieben Tore, zehn weitere Treffer bereitete er vor. Mit dem BVB wurde er zweimal Vizemeister, 2019 gewann er den Supercup.

Hakimi hat in den Planungen des BVB durchaus eine große Rolle gespielt – bei den Zahlen, die der Transfer von Madrid nach Mailand jetzt aber produziert, mussten die Borussia-Bosse abwinken. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro plus Boni. Inter-Trainer Antonio Conte hat den in Madrid geborenen Hakimi für die gleiche Position vorgesehen, auf der er in Dortmund für Furore sorgte und sich in die Herzen der Fans spielte.

Hakimi über BVB: "Weiß, dass es richtig war, vor zwei Jahren Dortmund zu wählen"

„Die Fürsorge und Aufmerksamkeit des Vereins und der Stadt waren vom ersten Moment an unglaublich“, schrieb Hakimi. „Jetzt weiß ich, dass es richtig war, vor zwei Jahren Dortmund zu wählen. Ich möchte meinen Teamkollegen, den Trainern und allen Mitarbeitern des Klubs für die Liebe und das Vertrauen danken. Außerdem möchte ich mich bei den wundervollen Fans bedanken, die uns in jedem Spiel bedingungslos unterstützt haben. Ich werde die Gelbe Wand nie vergessen.“

Hakimis Worte werden wohl auch die BVB-Fans lange nicht vergessen. (fs)