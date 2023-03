Borussia Dortmund Hansi Flick über BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck: "Alles okay"

Mainz. BVB-Profi Nico Schlotterbeck muss beim Länderspiel Deutschland gegen Peru ausgewechselt werden. Bundestrainer Hansi Flick gibt Entwarnung.

In diesen Zeiten kann so eine Auswechslung bei all denjenigen, die mit dem BVB sympathisieren, schon mal Schnappatmung auslösen. Nico Schlotterbeck musste kurz vor dem Abpfiff beim 2:0-Erfolg der deutschen Mannschaft gegen Peru vom Platz, sein Oberschenkel wurde bandagiert. Und dies ausgerechnet knapp eine Woche vor dem großen Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Hansi Flick gibt bei BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck Entwarnung

Nur gab Bundestrainer Hansi Flick nach dem Schlusspfiff Entwarnung. „Der Arzt hat signalisiert, dass alles okay ist“, sagte Flick. Ein Ausfall des Dortmunder Verteidigers droht nicht. Aufatmen.

Nico Schlotterbeck hatte gegen Peru überzeugt, die Führung durch einen Pass eingeleitet, einen Strafstoß, den Kai Havertz verschoss, herausgeholt. Niclas Füllkrug traf zweimal für Deutschland.

Hansi Flick lobt BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck

„Beide Innenverteidiger, auch Matthias Ginter, haben fehlerfrei gespielt. Die Innenverteidigung war sehr dynamisch, wenn es darum ging, die Defensive zu verteidigen. Beide Innenverteidiger haben es gut gemacht“, sagte Hansi Flick.

Das sieht nicht gut aus. BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck muss beim DFB-Spiel gegen Peru mit einer Oberschenkel-Verletzung vom Platz. Foto: dpa

Eine ähnliche Leistung von Nico Schlotterbeck erhofft sich der BVB auch im Topspiel gegen den FC Bayern. Die Dortmunder haben in der Bundesliga-Tabellen einen Punkt Vorsprung vor den Münchenern, die Trainer Julian Nagelsmann gegen Thomas Tuchel getauscht haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB