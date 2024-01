Ian Maatsen über Verbleib beim BVB: „Warum nicht?“

Köln. Der Niederländer überzeugt auch in seinem zweiten Spiel für Borussia Dortmund. Seine Leihe endet im Sommer. Wie geht es dann weiter?

Ian Maatsen ist kein Typ für große Reden. Er spricht in einem ruhigen Ton, wirkt eher schüchtern, schaut im Gespräch lieber weg als den Reportern in die Augen. „Ein bisschen“ spreche er auch schon Deutsch. „Aber noch nicht so viel.“ Seine ersten Medientermine nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund bestritt der Niederländer auf Englisch.

Dieses Bild von Maatsen passt nicht zu dem, wie sich der Linksverteidiger in seinen ersten beiden Bundesliga-Partien für den BVB präsentiert hat. Mit „Selbstvertrauen und Spielfreude, die uns gutut“ sei der 21-Jährige in Dortmund angekommen, lobte Trainer Edin Terzic nach dem 4:0 beim 1. FC Köln. Und das, obwohl Maatsen in der Hinrunde beim FC Chelsea kaum Spielpraxis hatte und in den vergangenen drei Saisons jeweils an andere Klubs verliehen war.

BVB: Ian Maatsen mit starkem Assist auf Donyell Malen

„Ich fühle mich so, als würde ich mit den Jungs schon viele Jahre zusammenspielen“, sagte Maatsen. „Wenn wir so weitermachen, werden wir große Dinge erreichen.“ Maatsen hinterließ wie schon bei seinem Debüt in Darmstadt (3:0) Eindruck. 93 Prozent seiner Zuspiele brachte er zum Mann, lief zwölf Kilometer, eroberte Bälle und fing sie ab.

Jubelt nach dem Sieg in Köln den Fans von Borussia Dortmund zu: Ian Maatsen. Foto: UWE KRAFT / AFP

Das dritte Tor von Donyell Malen bereitete er mit einem feinen Ball quer über das Spielfeld, direkt in den Lauf seines Landsmannes, vor. Terzic: „Der Assist war herausragend. Zuvor eroberte Maatsen den Ball selbst nach seinem eigenen Verlust zurück: „Ich habe eine gute Reaktion gezeigt“, meinte der 21-Jährige. Terzic lobte: „Man darf Bälle verlieren, aber sein Spiel nicht. Ihn hat ausgezeichnet, dass er trotz manchen Dingen, die nicht so gut liefen, seine Positionsdisziplin, seine Art und Weise, wie er den Ball haben wollte und unsere geminsame Spielidee nicht verlassen hat.“

Maatsen bekam darin eine besondere Aufgabe zu gewiesen. „Weil wir um seine Ballsicherheit und technischen Fähigkeiten in engem Raum wissen, haben wir ihn im Aufbauspiel häufig ins Zentrum auf die Doppelsechs gezogen“, erläuterte Terzic. Maatsen dazu: „Als Spieler mag ich es, schwierigen Situationen am Ball zu sein, das beschert mir Gänsehaut.“ Maatsen erinnerte auch im zweiten Spiel an Dortmunds früheren Linksverteidiger Raphael Guerreiro.

BVB: Ian Maatsen freut sich auf Heimspiel gegen VfL Bochum

Nun freut er sich auf sein erstes Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) und die „Gelbe Wand“. Die Fans haben ihm und der Mannschaft auch in Köln einen „großen Boost gegeben“, lobte er.

Immer wieder für den BVB am Ball: Ian Maatsen. Foto: Mika Volkmann / Getty Images

Viele Dortmunder Fans wünschen sich ob der ersten Eindrücke bereits, dass Maatsen auch über den Sommer hinaus beim BVB bleibt. Seine Leihe endet im Juni, eine Kaufoption hat die Borussia nicht. Eine Ablöse würde über 30 Millionen Euro liegen, Maatsen hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Chelsea-Vertrag. Man werde nach der Saison entscheiden, sagte Maatsen. „Ich lasse mir alle Optionen offen. Ich würde gerne zurückkommen. Warum nicht? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“

