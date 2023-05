Jürgen Klopp über BVB-Entscheidung: Verstehe Welt nicht mehr

Dortmund. Der nicht gegebene Elfmeter beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum sorgte auch bei Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp für Erstaunen.

Kein Elfmeter für Karim Adeyemi beim VfL Bochum? Jürgen Klopp, Teammanager des FC Liverpool und einstiger Meistertrainer von Borussia Dortmund, verstand „die Welt nicht mehr“. Dass Video-Assistent Robert Hartmann den Schiedsrichter Sascha Stegemann an den Bildschirm hätte bitten müssen, wäre „das Mindeste gewesen, was der VAR hätte machen müssen“, sagte Klopp dem kicker.

Der 55-Jährige, der in England selbst massiven Ärger mit den Unparteiischen hat, votiert wie einige seiner Kollegen für die Möglichkeit eines Einspruchs. „Eine Challenge wäre die Lösung, so etwas in Zukunft zu vermeiden“, sagte Klopp mit Blick auf das Foul von Danilo Soares an Adeyemi beim 1:1 zwischen den Revierklubs am vergangenen Freitag. "Es gibt so viele gute Beispiele, wie das funktionieren kann“, betonte Klopp: „Im Hockey etwa hat sich die Challenge längst bewährt.“ Das Modell sei deshalb eine „interessante Idee für den Fußball“.

Stegemann gestand Fehler beim BVB-Spiel ein

Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte nach Entscheidungen des Spiels des BVB beim VfL Bochum (1:1), für die er von BVB-Trainer Edin Terzic und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl heftig kritisiert worden war, in mehreren Medien rechtfertigend geäußert und insbesondere einen gravierenden Fehler bei der Bewertung einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung eingeräumt.

In der Sendung Liga Live des Radiosenders WDR2 sagte Stegemann zum nicht gegebenen Elfmeter nach einem Foul an Karim Adeyemi: „Für mich hat sich das in der Situation so dargestellt, dass Soares versucht hat, nach dem Ball zu grätschen und den verfehlt. Das habe ich auch so wahrgenommen. Trotzdem war es für mich auf dem Feld so, dass Adeyemi in der Drehbewegung war und den Fuß rausgestellt hat und es so wirkte als sei es ein gesuchter Kontakt, ein gesuchter Elfmeter: Deshalb habe ich auf den Elfmeterpfiff verzichtet. Wenn ich aber die Fernsehbilder sehe, muss ich sagen, dass es nicht die richtige Entscheidung war.“ (fs/sid)

