Borussia Dortmund Kritik am BVB? Jude Bellingham feiert sein Formhoch

Dortmund. Er sei zehnmal besser als letzte Saison, tönte Jude Bellingham nach seinen jüngsten Toren für Real Madrid. Das sagt BVB-Sportdirektor Kehl dazu.

Ex-Borussia-Dortmund-Profi Jude Bellingham spuckte nach seinem Doppelpack für Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid am Samstag große Töne. „Ich bin zehnmal besser als letzte Saison“, tönte der englische Nationalspieler im Real-Madrid-TV: „Ich fühle mich einfach großartig mit diesen Mitspielern, ich lerne jeden Tag dazu.“

Seine drei Jahre beim BVB hat der 20-Jährige offenbar sehr schnell abgehakt. „Das Niveau hier ist so hoch, und ich bin wie ein Schwamm, sauge alles auf, was meine Teamkollegen mir sagen. Deshalb habe ich die Saison auch so gut begonnen“, schwärmte der Mittelfeldspieler. War dies eine unterschwellige Kritik am BVB?

Das sagt BVB-Sportdirektor Kehl

Am zweiten Spieltag in Spanien führte Bellingham die Königlichen zum schwer erarbeiteten 3:1 (1:1) bei UD Almeria und traf in der 19. und 60. Minute zweimal - schon beim Auftaktsieg gegen Athletic Bilbao (2:0) war der 103-Millionen-Zugang von Borussia Dortmund erfolgreich gewesen.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl reagierte recht gelassen auf Bellinghams Aussagen. „Ich nehme das nicht als Kritik an Borussia Dortmund wahr. "Ich weiß, dass er in den vergangenen Monaten nicht zu 100 Prozent fit war und mit seinem Knie Probleme hatte. Diese Probleme sind nun ausgestanden“, kommentierte Kehl am Sonntag beim TV-Sender Bild.

Aber könnte man die Aussage über seine verbesserte Fitness nicht doch als Seitenhieb gegen den BVB interpretieren? Kehl schüttelte den Kopf: „Ich habe zu Jude noch immer Kontakt. Wir hatten stets einen sehr respektvollen Umgang miteinander.“

BVB hatte den richtigen Riecher

Die schnelle Integration des 20 Jahre alten Jungstars in den Edelkader des spanischen Rekordmeisters kommt für Kehl ohnehin nicht überraschend: „Für mich ist es kein Wunder. Das zeigt einfach, dass wir bei ihm den richtigen Riecher hatten. Das ist am Ende auch ein Dank, was wir hier geleistet und den Jungen auf die richtige Spur gebracht haben.“

Bellingham war in diesem Sommer für den Sockelbetrag von 103 Millionen Euro nach Spanien gewechselt. Der BVB kann zudem Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages erhalten. (fs/sid/dpa)

