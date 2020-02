Leverkusen. Nationalspieler Nadiem Amiri tritt mit Bayer Leverkusen am Samstag gegen den BVB an. Im Interview spricht der Deutsch-Afghane über seine Ziele.

Leverkusens Nationalspieler Amiri spricht über BVB-Interesse

Seit dieser Saison spielt Nadiem Amiri (23) für Bayer Leverkusen und hat sich dort zum Nationalspieler entwickelt. Im Interview spricht der Deutsch-Afghane über das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den BVB.

Wie spektakulär wird es am Samstag?

Nadiem Amiri: Es wird ordentlich zur Sache gehen. Auf uns kommt eine enorme Wucht zu, gerade Erling Haaland trifft wie am Fließband. Es wird daher ein schwieriges Spiel, aber wir wollen natürlich gewinnen.

Wie gewinnt man gegen den BVB?

Nadiem Amiri: Wir müssen mutig sein, müssen an die drei Punkte glauben. Wir haben genug Qualität, um Dortmund zu besiegen.

Wie würden Sie Ihre Saison einordnen?

Nadiem Amiri: Die Hinrunde war gut. Aber jetzt haben wir das System etwas umgestellt, da ist es ein bisschen schwieriger für mich. Aber ich hoffe, dass ich am Samstag wieder spiele. Ich glaube an mich und werde mich wieder reinbeißen.

Warum sind Sie nach Leverkusen gewechselt?

Nadiem Amiri: Bayer spielt regelmäßig in der Champions League, hier sind Top-Spieler. Leverkusen gehört zu den Top vier in Deutschland. Und hier bin ich jetzt auch zum Nationalspieler geworden.

Ist der BVB noch besser besetzt?

Nadiem Amiri: Ich würde schon sagen, dass Dortmund noch mal ein paar Prozentpunkte mehr Qualität hat. Sie haben vor der Saison das Ziel ausgegeben, Meister werden zu wollen. Aber wir müssen uns nicht verstecken.

Gab es mal ein Angebot vom BVB?

Nadiem Amiri: Es gab Interesse. Aber damals war ich nicht bereit, den Schritt zu gehen. Es gab immer mal wieder Kontakt, Leverkusen ist für mich jetzt allerdings perfekt.

Wie kommen Sie mit Trainer Peter Bosz klar?

Nadiem Amiri: Sehr gut, ich schätze an ihm vor allem das Zwischenmenschliche. Er sucht immer das Gespräch. Er erklärt es mir, wenn ich mal nicht spiele. Und taktisch hat er alles drauf.

Sie sind nun auch Nationalspieler. Schaffen Sie es zur EM?

Nadiem Amiri: Ich habe mir vorgenommen, eine gute Rückrunde zu spielen. Ich versuche mich zu empfehlen und werde alles geben.

Wie war es denn das erste Mal bei der Nationalelf?

Nadiem Amiri: Es ist natürlich noch mal etwas anderes, wenn man auf einmal mit richtig großen Spielern wie Manuel Neuer und Toni Kroos in einer Mannschaft spielt. Ich war schon aufgeregt, aber die Jungs haben mich super aufgenommen.

Wie würden Sie die Qualität der DFB-Elf einschätzen, die häufig kritisch beäugt wird?

Nadiem Amiri: Wir haben eine enorme Qualität in der Mannschaft. Als Deutschland sollte man den Anspruch haben, Europameister zu werden. Das ist möglich. In dem Zusammenhang würde ich mir mehr Geduld wünschen. Nach ein, zwei schlechten Spielen sollte nicht alles in Frage gestellt werden.

Sie hätten auch für Afghanistan spielen können. Warum haben Sie es nicht gemacht?

Nadiem Amiri: Afghanistan hatte zwar schon sehr früh angefragt, aber die Chance, mit Deutschland Titel zu gewinnen, ist natürlich größer.

Wie ist der Bezug zu ihrem Herkunftsland?

Nadiem Amiri: Ich bin mit 14 zum ersten Mal nach Afghanistan gereist, habe meine Familie dort besucht. Mittlerweile sind aber alle nach Deutschland gezogen. Es ist einfach zu gefährlich dort. Doch ich hoffe, dass ich irgendwann wieder in das Heimatland meiner Eltern reisen kann.

Sind Sie ein Star in Afghanistan?

Nadiem Amiri: Ja, meine Eltern bekommen jeden Tag gefühlt 100 Anrufe – und ihnen wird dann gratuliert zu ihrem Sohn. Viele sind stolz, dass es einer aus Afghanistan geschafft hat. Ich bin ein Vorbild für die Kinder.

Ihre Eltern sind geflüchtet, Sie sind in Ludwigshafen aufgewachsen. Klingt nicht einfach.

Nadiem Amiri: Meine Mutter war 18, mein Papa 19. Sie hatten gar nichts und haben sich alles nach und nach aufgebaut. Diese Mentalität haben sie mir und meinem Bruder mitgegeben. Ich habe das Gewinner-Gen – so sage ich es gerne – von meinen Eltern mitbekommen. Sogar Peter Bosz meinte zu mir, dass das nicht viele haben.

Wie sind Sie damals zum Fußball gekommen? Durch Ihre Eltern?

Ne. Mein Vater hat sich mit LKW beschäftigt, meine Mutter war im Altersheim beschäftigt. Aber mein großer Bruder hat Fußball im Verein gespielt. Ich wollte erst Karate machen, aber das war nichts für mich. Dann habe ich im Verein von meinem Bruder einmal mittrainiert und direkt gemerkt, dass es das Richtige für mich ist.

Wie wichtig ist Ihnen Ihr Bruder im Leben?

Nadiem Amiri: Mein Bruder kommt zu jedem Spiel. Er ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Er hat mich unterstützt. Er hat mir viel mitgegeben, auch wenn ihm vielleicht das Talent gefehlt hat, um selbst zum Profi zu werden.

Sie gelten als Spaßvogel.

Nadiem Amiri: Ich habe einfach sehr viel Spaß in meinem Lebenund bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich habe keinen Stress …

Einige würde das Leben eines Profifußballers als Stress bezeichnen

Nadiem Amiri: … natürlich gibt es da auch Stress, aber den gibt es überall. Der Fußball ist meine Leidenschaft, meine Liebe. Den Stress, den wir als Fußballer haben: Das sind Luxusprobleme.

Was muss passieren, damit ihre Laune auch am Samstag nach dem Schlusspfiff gut ist?

Nadiem Amiri: Mein Traum wäre, dass ich 90 Minuten spiele, wir gewinnen und ich ein Tor schieße. Aber wenn wir am Ende nur in Anführungsstrichen die drei Punkte holen, dann bin ich auch glücklich.

Und wie muss die Saison enden?

Nadiem Amiri: Als Bayer Leverkusen müssen wir die Champions League erreichen. Und ich hoffe, dass wir einen Titel gewinnen. Am wahrscheinlichsten ist sicherlich der Gewinn des DFB-Pokals.