Sinsheim. Aufatmen beim BVB: Der angeschlagene Jadon Sancho kann bei der TSG Hoffenheim spielen. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! 1:0! Mario Götze bringt den BVB in Führung

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund vor dem Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend: Jadon Sancho, unter der Woche angeschlagen, kann im letzten Spiel der Hinrunde auflaufen. Sancho war im Spiel gegen RB Leipzig (3:3) nach 71 Minuten von Krämpfen geplagt vom Platz gehumpelt. Am Donnerstag war er mitgeflogen nach Sinsheim, die Entscheidung aber sollte erst kurz vor dem Spiel fallen – und sie fiel positiv aus. Anstelle des verletzten Kapitäns Marco Reus, der an einem Muskelfaserriss leidet, läuft Mario Götze auf.

Nico Schulz ersetzt beim BVB Raphael Guerreiro

Ansonsten nimmt BVB-Trainer Lucien Favre nur eine Änderung gegenüber dem Leipzig-Spiel vor: Der Ex-Hoffenheimer Nico Schulz rückt in die Startelf und verdrängt auf dem linken Flügel Raphael Guerreiro. Die Formation allerdings bleibt unverändert, auch in Hoffenheim läuft der BVB mit einer Dreierkette auf.

Und zur Erleichterung aller Dortmunder mit Sancho in der Offensive. In 23 Pflichtspielen in der laufenden Saison hat der zwölf Tore erzielt und 13 weitere vorbereitet. In den anderthalb Jahren seit dem Start der Saison 2018/19 hat er 23 Treffer aufgelegt – mehr als jeder andere Spieler in den fünf Topligen Europas. Dank seiner Tore und Assists ist der 19-jährige Engländer unverzichtbar.

Trainer Favre muss Ersatz für verletzten Marco Reus finden

Dass es beim BVB während der Zwischenrunde nicht so gut lief, wurde hinter vorgehaltener Hand auch an seiner Formdelle festgemacht – allerdings war es eine Formdelle auf hohem Niveau: Mit seinen 25 Torbeteiligungen ist er mit Abstand gefährlichster Dortmunder. Marco Reus, der Zweitplatzierte in dieser Statistik, kommt auf 15 Scorerpunkte – der Kapitän allerdings muss nun ersetzt werden.

Sanchos Statistiken müssen auch europaweit keinen Vergleich scheuen: Schaut man nur auf die Ligaspiele, liegen in Deutschland nur Timo Werner und Robert Lewandowski vor ihm. Der Nationalstürmer von RB Leipzig hat in der Bundesliga 23 Torbeteiligungen, der Ex-Dortmunder in Diensten des FC Bayern kommt auf 20. Europaweit gibt es nur einen weiteren Spieler, der mehr hat als Jadon Sancho (19) – und das ist ein weiterer Ex-Dortmunder: Ciro Immobile hat in der Serie A bislang 17 Tore erzielt und fünf vorbereitet. Aber: Alle Spieler, die vor Sancho liegen, haben zwei Spiele mehr bestritten als der junge Engländer.

So spielt der BVB:

Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Brandt, Weigl, Schulz - Sancho, Götze, Hazard

Ersatzbank: Hitz - Alcácer, Guerreiro, Balerdi, Morey, Piszczek, Bruun Larsen, Raschl

