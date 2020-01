BVB-Kapitän Marco Reus will an Augsburgs Philipp Max vorbei

Augsburg. Borussia Dortmund spielt zum Rückrundenauftakt beim FC Augsburg. Der neue Stürmer Erling Haaland steht nicht in der Startelf. Der Liveticker.

Live! Augsburg nutzt BVB-Fehlerkette zur Führung aus

Erwartungsgemäß steht Erling Haaland (19) am Samstagnachmittag beim Bundesligaspiel in Augsburg (15:30 Uhr) nicht in der Startelf von Borussia Dortmund. Der Wintertransfer von RB Salzburg nimmt aufgrund seines Trainingsrückstandes zunächst auf der Bank des BVB Platz. Im Offensivbereich setzt Trainer Lucien Favre auf Kapitän Marco Reus, Jadon Sancho und Thorgan Hazard. Die Dreierkette bilden Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Manuel Akanji.

So spielt der #BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Witsel, Brandt, Guerreiro - Reus - Sancho, Hazard #FCABVB — Sebastian Weßling (@fluestertweets) January 18, 2020

Axel Witsel steht nach seinem Haushaltsunfall erstmals wieder in der Dortmunder Anfangsformation. Auf der Sechs agiert der Belgier an der Seite von Nationalspieler Julian Brandt. Auf den offensiven Flügeln setzt Favre auf Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro. Marcel Schmelzer (Aufbautraining), Thomas Delaney (Knieprobleme), Dan-Axel Zagadou (Faserriss) und Paco Alcácer (schlechte Trainingsleistung) stehen nicht im Kader. Beim Spanier Alcácer wird über einen Wechsel noch in der Winterpause spekuliert.

Erstmals im Aufgebot des FC Augsburg ist bei einem Pflichtspiel Neuzugang Eduard Löwen, der allerdings erst einmal auf der Bank Platz nimmt. Trainer Martin Schmidt verzichtet wie BVB-Kollege Favre auf eine Überraschung in der Startformation.

