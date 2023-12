Dortmund. Es ist das Spitzenspiel des Bundesliga-Spieltags: Borussia Dortmund empfängt ab 18.30 Uhr RB Leipzig. Kann der BVB in die Spur zurückfinden?

Das erste Saisonziel schon verpasst - und auch in der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund weit hinterher gegenüber den aktuellen Top-Teams Bayer Leverkusen und FC Bayern München. Umso wichtiger ist für den BVB das Spiel gegen RB Leipzig an diesem Samstagabend (18.30 Uhr).

Hier geht es zum Liveticker: Borussia Dortmund - RB Leipzig

BVB-Coach Edin Terzic steht aufgrund des Angsthasenfußballs seiner Mannschaft beim glücklichen Punktgewinn in Leverkusen und beim ernüchternden Pokal-Aus in Stuttgart in der Kritik. Der Vorwurf lautet: Diese Spielweise entspricht nicht der DNA des Klubs. Terzic zeigte sich am Freitag auf der Pressekonferenz teilweise einsichtig. Sich in der Defensive zu verbarrikadieren, sei nicht „die DNA unserer Mannschaft, das wissen wir auch“, so der 41-Jährige. Sein Ansatz in Stuttgart sei aber nicht „destruktiv und defensiv“ gewesen. „Das größte Problem war, was wir in Ballbesitz getan haben. Dadurch mussten wir sehr viel verteidigen“, sagte Terzic.

BVb auf Suche nach Identität

Dem BVB ist seine Identität abhanden gekommen, die fußballerische Entwicklung ist bedenklich. Einige Profis wirken zudem überspielt, Führungsspieler wie Kapitän Emre Can derzeit überfordert. Vor dem Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose gibt sich Terzic aber kämpferisch. „Wir haben vor zwei Jahren eine tolle Serie gestartet, wir haben in der Rückrunde eine Serie gestartet. Wir werden auch jetzt wieder eine Serie starten“, versicherte Terzic. Der klare Auftrag an ihn und die Mannschaft sei es, Konstanz reinzubringen. „Es ist besonders meine Aufgabe, über Lösungen nachzudenken“, sagte Terzic und ergänzte: „Wir wissen, dass wir definitiv in Vorleistung gehen müssen, um den Fans ein gutes Gefühl zu geben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB