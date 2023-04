Live! 0:1! BVB von der Rolle - Werner trifft für RB Leipzig

Timo Werner hat RB Leipzig im DFB-Pokal gegen RB Leipzig in Führung gebracht.

Leipzig. Nächste schwere Aufgabe für den BVB nach der Pleite beim FC Bayern: Heute geht es im DFB-Pokal zu RB Leipzig. Das Spiel im Live-Ticker.

Es sind beeindruckende Zahlen, die Jude Bellingham in dieser Saison abgeliefert hat. Über 3000 Minuten stand er auf dem Platz, zwei Partien von Borussia Dortmund hat er verpasst. Einmal war er in der Bundesliga mit einer Gelb-Sperre belegt, das andere Mal hatte ihn Trainer Edin Terzic im Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen geschont.

RB Leipzig gegen BVB: Das Viertelfinale im DFB-Pokal im Live-Ticker

Ein gewaltiges Pensum, das einen Tribut fordert. Der Engländer wird heute Abend, wenn der BVB bei RB Leipzig um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale spielt (20.45 Uhr/ZDF und Sky), zunächst auf der Bank sitzen. Für ihn startet Salih Özcan. "Jude hat zuletzt extrem viel gespielt. Heute startet die nächste Englische Woche. Nochmal 90 oder 120 Minuten hat er sich nicht zugetraut. Wir sind aber glücklich, dass wir ihn von der Bank bringen können", erklärte Trainer Edin Terzic im ZDF-Interview.

Ansonsten hat Coach Terzic die Dortmunder im Vergleich zur bitteren Pleite bei Bayern München am Samstagabend (2:4) auf zwei weiteren Positionen verändern müssen. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck war schon angeschlagen in dieses Spiel gegangen und hat sich einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung zugezogen und wird Dortmund noch einige Zeit fehlen. Auch Sebastien Haller ist nicht mit nach Sachsen gereist. Der Mittelstürmer hatte einen Schlag auf das Knie abbekommen.

Dafür erhält Donyell Malen, der auch in dieser Saison nur als Teilzeitarbeiter agiert, eine weitere Bewährungschance. Youssoufa Moukoko, der zuletzt viele Wochen verletzt fehlte, hat offenbar noch nicht die Kraft, um in der Startelf gegen den Pokal-Titelverteidiger helfen zu können.

Die Dortmunder wollen die Enttäuschung aus München, die den Verlust der Tabellenführung brachte, abschütteln. „Es gibt absolut keinen Grund, negativ oder pessimistisch in die nächsten Aufgaben zu gehen“, sagte Trainer Terzic am Freitag. Und durch das Aus der Bayern am Dienstagabend gegen den SC Freiburg (1:2) sind die Chancen auf einen Titel wahrlich nicht geringer geworden.

So spielt der BVB: Kobel – Ryerson, Hummels, Süle, Wolf – Can – Reus, Guerreiro, Özcan, Brandt - Malen

