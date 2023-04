Live! BVB gegen Eintracht Frankfurt heute mit Schlotterbeck

Dortmund. Nach dem Debakel beim VfB Stuttgart muss der BVB Wiedergutmachung betreiben. Heute geht es gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel im Live-Ticker.

Der BVB greift nach der Tabellenführung, weil der FC Bayern weiter patzt. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League verlor der Rekordmeister am Samstag beim FSV Mainz 05 trotz Halbzeitführung mit 1:3 (1:0). Im Top-Spiel des 29. Spieltages kann der BVB am Abend (18.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt die Münchner als Spitzenreiter ablösen.

Borussia Dortmund kann nach der Rückkehr von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle wieder auf mehr Stabilität in der Abwehr hoffen. Nach auskurierten Muskelverletzungen stehen die beiden Nationalverteidiger heute im Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder im Kader. Schlotterbeck rückt an der Seite von Mats Hummels wieder in die Startelf, Süle sitzt zunächst auf der Bank. Wie schon zuletzt beim 2:1 gegen Union Berlin und beim 3:3 in Stuttgart muss sich Kapitän Marco Reus zunächst mit einer Rolle als Reservist begnügen.

BVB gegen Eintracht Frankfurt: Das Spiel heute im Live-Ticker

Anders als beim BVB hat sich die Personallage bei den Gästen in der Defensive nicht entspannt. Wie erwartet fällt nach Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic auch Evan Ndicka aus. Immerhin ist Almamy Touré zurück im Kader. Verzichten müssen die Frankfurter zudem weiterhin auf Offensivmann Jesper Lindström. Im Vergleich zum 1:1 vor einer Woche gegen Mönchengladbach nahm Trainer Oliver Glasner vier Änderungen vor.

