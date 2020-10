LIVE! Sancho vergibt, Piszczek verletzt raus - BVB noch 0:0

In Hoffenheim nicht von Anfang an dabei: BVB-Stürmer Erling Haaland

Hoffenheim. Der BVB muss nach der Länderspielpause bei der TSG Hoffenheim ran. Trainer Lucien Favre setzt auf ordentliche Rotation. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach der Länderspielpause muss Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim ran. BVB-Trainer Lucien Favre setzt dabei auf Rotation und lässt einige Stammkräfte zunächst auf der Bank. So wird Torwart Roman Bürki durch Marwin Hitz ersetzt. Auch Kapitän Marco Reus, Raphael Guerreiro und Torjäger Erling Haaland, der zuletzt mit der norwegischen Nationalmannschaft unterwegs war, fehlen in der Startelf.

Von Anfang an dabei sind neben Hitz: Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Emre Can in der Verteidigung. Im Mittelfeld sollen Thomas Meunier, Axel Witsel, Mahmoud Dahoud und Felix Passlack wirbeln. Den Angriff übernehmen Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Julian Brandt in der Rolle eines Mittelstürmers.

Hoffenheim ohne Torjäger Kramaric

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt ohne Torjäger Andrej Kramaric an. Von den Stammspielern fehlt auch der Tscheche Pavel Kaderabek, der wie der kroatische Stürmer Kramaric zuletzt auf Länderspiel-Reisen mit der jeweiligen Nationalmannschaft war. Zudem steht der Ghanaer Kasim Adams am Samstag nicht im Kader.

Der Bundesligist hatte am Freitag bekanntgegeben, dass zwei Profis positiv auf das Coronavirus getestet wurden und sich ein weiterer ebenfalls in häuslicher Quarantäne befindet. Namen nannten die Kraichgauer nicht.

Große Schwächung gegen Dortmund

Beide positiv getesteten Spieler haben nach TSG-Angaben keinen Kontakt zu Kollegen oder dem Betreuerteam gehabt. Sie seien aktuell symptomfrei, hieß es weiter. Ein weiterer Akteur befinde sich wegen eines Falls im familiären Umfeld in Quarantäne. Die Corona-Tests der anderen Spieler am Donnerstag und am vergangenen Dienstag seien allesamt negativ gewesen.

Der Ausfall von Kramaric trifft die TSG besonders hart: Der 29 Jahre alte WM-Zweite von 2018 führt vor dem vierten Spieltag die Torjägerliste der Liga mit sechs Treffern an und ist derzeit in bestechender Form. Er war am Freitag zum „Spieler des Monats“ in der Bundesliga gewählt worden. (fs/dpa)

