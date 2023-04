Live! BVB-PK: Edin Terzic spricht heute vor BVB gegen VfL Bochum

Dortmund. Am Freitag stehen Borussia Dortmund und der VfL Bochum sich in einem Schicksalsspiel gegenüber. BVB-Trainer Edin Terzic äußert sich auf der PK.

Das Ruhrpott-Derby leitet den 30. Spieltag ein. Begeisterung und Anspannung sind fühlbar im Umfeld des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Die Chance, Deutscher Meister zu werden – sie ist so groß wie lange nicht mehr. Nun gastiert der Titelfavorit am Freitagabend (20.30 Uhr) beim Lokalrivalen VfL Bochum.

Dortmund ist Spitzenreiter, kann seit dem Sieg gegen Frankfurt und der Niederlage der Bayern in Mainz aus eigener Kraft Meister werden. Bochum liegt auf Platz 15, hat es selber in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Der BVB geht mit einem 4:0-Sieg gegen Frankfurt gestärkt, der VfL nach einem 1:5 gegen Wolfsburg angeschlagen ins Derby. BVB-Trainer Edin Terzic gibt Einsichten in die Geschehnisse vor dem Revier-Kracher.

Um 13 Uhr geht es los.

