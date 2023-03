BVB-PK vor dem Derby auf Schalke: Einsatz von Marco Reus fraglich

Dortmund. Nach dem Aus in der Champions League wartet das Derby beim Erzrivalen Schalke 04 auf den BVB. Der Einsatz von zwei Dortmunder Stars ist offen.

Am Samstag (18:30 Uhr, Sky) treffen in der Fußball-Bundesliga der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Es ist das 100. Bundesliga-Duell der beiden Rivalen aus dem Revier. Für die Fans ist es stets ein emotionales Duell. Besondere Brisanz verspricht dieses Mal die sportliche Ausgangslage. Die Schalker stehen weit unten in der Tabelle und kämpfen in dieser Saison gegen den Abstieg. Die Dortmunder stehen zusammen mit dem FC Bayern ganz oben und hoffen auf die Meisterschaft.

Personalprobleme beim BVB: Brandt fällt aus, Reus fraglich

Ausgerechnet vor diesem so wichtigen Spiel plagen den BVB Personalprobleme. Offensivspieler Julian Brandt fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses definitiv aus. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Zudem ist der Einsatz von Marco Reus im Revierderby gefährdet. Dem Kapitän macht eine starke Erkältung zu schaffen, wie Trainer Edin Terzic am Freitag bei der BVB-PK bestätigte. Auch der Einsatz von Stammtorwart Gregor Kobel, der schon die letzten beiden Pflichtspiele verpasste, ist fraglich.

12:45 Uhr: Terzic zu Sebastien Haller: "Wir versuchen ihm zu helfen. In dieser Tabellenregion, in der wir uns aktuell befinden, steht man in der Regel nur mit einem Stürmer, der 15 bis 20 Tore auf dem Konto hat. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir Tore. Das wissen wir. Seiner Topform kann er sich nur annähern, wenn er auf dem Platz steht. Wir unterstützen ihn dabei."

12:42 Uhr: Terzic über die Spekulationen zum Alter von Youssoufa Moukoko: "Ich lese die Bunte nicht. Es belastet ihn nicht. Ich arbeite mit ihm seit sechs Jahren zusammen und habe noch nie mit ihm über das Thema gesprochen. Wir hoffen, dass er uns nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht."

12:41 Uhr: "Wenn ein Spiel einen eigenen Namen erhält, ist die Bedeutung klar. Das wissen wir allen. Nach dem Spiel gegen Leipzig ging es den Fans direkt um das Derby und nicht um Chelsea. Wir werden alles tun, um den Sieg nach Hause zu bringen."

12:40 Uhr: "Wenn eine Mannschaft viel 1-gegen-1 spielen möchte, geht es darum, die Positionen weit auseinander zu ziehen." Der Torwart werde gebraucht, Emotionen herauszunehmen durch viel Ballbesitz sei ein Ziel.

12:38 Uhr: Wie der BVB den Ausfall von Brandt und den möglichen Ausfall von Reus auffangen will: "Mit den anderen Jungs. Ich habe immer betont, dass wir in der Breite gut aufgestellt sind. Das können die anderen jetzt zeigen. Wir sind angewiesen auf jeden einzelnen im Kader und sind sehr guter Dinge, dass wir morgen eine richtig gute Mannschaft aufstellen können, die unbedingt mit dem Derbysieg nach Hause kommen will."

12:36 Uhr: Terzic über Schalke 04: "In der Rückrundentabelle sind wir nicht so weit auseinander, Schalke hat von sechs Spielen fünf zu Null verteidigt. Für unsere Ziele, die wir erreichen wollen, brauchen wir die drei Punkte."

Edin #Terzic zum Personal: "Julian #Brandt wird ausfallen, für Karim #Adeyemi ist es noch zu früh. Zwei Fragezeichen stehen noch hinter Gregor #Kobel und Marco #Reus, der stark erkältet ist. Da müssen wir heute und morgen schauen."#S04BVB pic.twitter.com/m0D16I52iQ — Borussia Dortmund (@BVB) March 10, 2023

12:35 Uhr: Terzic: "Wir sind definitiv bereit für das Derby, haben vor dem Chelsea-Spiel zehn Spiele in Folge gewonnen."

12:33 Uhr: Terzic weiter: "Wir müssen bei uns bleiben, müssen uns gegen die Intensität des Gegners wehren und unser Spiel durchziehen."

12:32 Uhr: Terzic: "Es wird ein Spiel, das wie immer von der Emotion geprägt sein wird. Der Tabellenstand spielt da keine Rolle. Es ist das erste Derby vor Fans auf Schalke seit der Pandemie." Er hofft, dass das Spiel gewaltfrei über die Bühne geht.

12:31 Uhr: Terzic: Zwei Fragzeichen gibt es. Bei Gregor Kobel und Marco Reus (starke Erkältung) soll die Entscheidung erst am Samstag fallen. Julian Ryerson wird zurückkehren. Definitiv ausfallen werden wie erwartet Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko.

12:30 Uhr: Hallo aus Dortmund. Die BVB-PK beginnt.

Für den BVB ist der Ausfall von Julian ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Der Nationalspieler war einer der stärksten Spieler im Team von Trainer Edin Terzic und konnte bereits fünf Scorerpunkte in den bisherigen sechs Rückrundenspielen sammeln. Zwischenzeitlich hatte Brandt sogar in vier Spielen nacheinander getroffen.

BVB-Kapitän Marco Reus ist vor dem Derby auf Schalke angeschlagen. Foto: AFP

BVB fliegt unglücklich aus der Champions League

Zudem müssen die Dortmunder das bittere Aus in der Champions League verdauen. Ein umstrittener Elfmeter von Chelsea-Profi Kai Havertz besiegelte am Dienstag den K.o. des BVB und das Ende der Siegesserie.

