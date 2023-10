BVB vor dem Pokalspiel: Terzic mit Update zu Hummels und Kobel

Dortmund. Borussia Dortmund empfängt im Pokal die TSG Hoffenheim. Auf der Pressekonferenz gibt Trainer Edin Terzic Updates zu Mats Hummels und Gregor Kobel

Eine anstrengende Woche liegt vor Borussia Dortmund: Morgen Abend (19 Uhr) empfängt der BVB die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal, am Samstag (18.30 Uhr) reist Rekordmeister FC Bayern München in Dortmund an und am kommenden Dienstag ist Newcastle United zum Champions-League-Rückspiel zu Gast.

Nachdem am Dienstagmittag schon bekannt wurde, dass Top-Talent Paris Brunner ins Mannschaftstraining zurückkehren werde, blickt BVB-Coach Edin Terzic auf die Trainingswoche und die anstehenden Aufgaben.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker:

Um 13 Uhr geht es los.

13 Uhr: Der Signal Iduna Park ist vor dem Pokalspiel ausverkauft.

13:01 Uhr: Bei Mats Hummels sieht es gut aus. "Wir gehen davon aus, dass er das Abschlusstraining komplett durchführen kann. Keiner fällt definitiv für morgen aus", gibt Terzic Einblicke

13:01 Uhr: Gregor Kobel hat sich das Nasenbein geprellt. "Bis jetzt sieht es ganz gut aus", sagt Terzic.

🎙️Terzic über Gregor Kobel: "Er hat sich das Nasenbein geprellt. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass er heute ohne Schiene trainieren kann."#BVBTSG pic.twitter.com/OBsWIQVNWA — Borussia Dortmund (@BVB) October 31, 2023

13:02 Uhr: Was wird die Dortmunder erwarten? "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, die morgen auf uns wartet."

13:03 Uhr: Der eng getakteten Spielplan könnte eine Chance für Spieler aus der zweiten Reihe, wie etwa Karim Adeyemi: "Es ist immer eine Überlegung durchzurotieren", lässt sich Terzic nicht in die Planung der Startelf schauen.

13:05 Uhr: Die Abstimmung und das Tempo nennt Terzic als Kritikpunkte bei der Partie gegen Frankfurt. "Jetzt gilt es die Sinne zu schärfen", kennt der BVB-Coach die Konterstärke der Hoffenheimer.

13:06 Uhr: "Ich finde jeden Pokalwettbewerb richtig gut. In dem Wettbewerb wird es für eine Mannschaft nicht weitergehen, das ist das, was den Reiz ausmacht. Es gibt kein Unentschieden, es wird morgen eine Entscheidung geben."

13:07 Uhr: Thomas Meunier ist zurück im Mannschaftstraining. "Wir wissen um seine Qualitäten, vor allem im physischem Bereich", sagt Terzic.

13:09: Die linke Abwehrseite überzeugte beim BVB zuletzt nicht. Auf die Frage nach der Leistung von Ramy Bensebaini will Terzic seinen Abwehrspieler nicht allein für die Schwächen verantwortlich machen.

13:12 Uhr: Gegen Frankfurt drehten die Dortmunder zweimal einen Rückstand. "Das haben wir uns hart erarbeitet. Das sah lange anders aus", blickt Terzic auf eine Entwicklung seiner Mannschaft. Gerade beim letzten Duell gegen Hoffenheim haderte der BVB zu lange mit einer Elfmeterentscheidung. "Jetzt ist es uns gelungen. Dadurch wächst der Glaube. Auch beim 0:2 hatten wir das Gefühl das Spiel gewinnen zu können." Was allerdings nicht gelang: Den Sieg bis zum Abpfiff zu behaupten: "Daran werden wir weiter arbeiten."

13:14 Uhr: Youssoufa Moukoko empfahl sich mit einem Tor in Frankfurt für weitere Einsätze: "Ich erlebe ihn extrem fleißig. Er kam leider verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Die Beziehung zwischen Youssoufa und mir ist weiterhin sehr eng und sehr offen," sagt Terzic.

