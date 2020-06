LIVE! BVB-Profi Hakimi vergibt Großchance - 0:0 zur Pause

Düsseldorf. BVB-Stürmer Haaland kehrt gegen Fortuna in den Kader zurück, sitzt aber zunächst auf der Bank. Hakimi hat die erste große Chance. Der Live-Ticker

Nur eine Änderung nimmt Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre für das Bundesligaspiel bei Fortuna Düsseldorf vor: Der beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC gelbgesperrte Mats Hummels kehrt zurück in die Startelf, Emre Can rückt vor ins Mittelfeld – und Thomas Delaney rutscht komplett aus dem Kader.

Erling Haaland sitzt immerhin schon wieder auf der Bank. Der Angreifer hatte sich bei 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern das Außenband gedehnt und deswegen in den vergangenen beiden Partien gefehlt. Am Mittwoch war er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt – wegen des Trainingsrückstands reichte es aber noch nicht für die Startelf.

Schulz nach muskulären Problemen wieder zurück

So fällt es erneut Thorgan Hazard zu, den Platz in der Spitze zu übernehmen. Dahinter wirbeln Jadon Sancho und Julian Brandt, Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro sollen über die Flügel anschieben. Im Zentrum sorgt neben Can Axel Witsel für die Absicherung, in der defensiven Dreierreihe wird Abwehrchef Hummels flankiert von Lukasz Piszczek und Manuel Akanji – und Roman Bürki hütet wie gehabt das Tor.

Auf der Ersatzbank sitzt neben Haaland endlich wieder einmal Niko Schulz, der seine muskulären Probleme überwunden hat. Hinzu kommen Ersatztorhüter Marwin Hitz, Leonardo Balerdi, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Immanuel Pherai, Giovanni Reyna und Tobias Raschl. Mario Götze fehlt schon wie in der vergangenen Woche im Aufgebot – da allerdings war sein Sohn zur Welt gekommen.

BVB-Kapitän Reus noch nicht wieder soweit

Marco Reus ist zwar ebenfalls wieder im Mannschaftstraining, aber nach vier Monaten Pause noch weit entfernt von der Rückkehr in den Spielbetrieb. Auch Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) fehlt weiterhin.

Der BVB Kann gegen die Fortuna bereits die Champions-League-Qualifikation schaffen, wenn er gewinnt, und entweder Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern oder Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 gewinnt. Bei einer Dortmunder Niederlage könnte der FC Bayern später am Abend mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen.​

Hier geht es zum Live-Ticker: