Live! BVB startet mit Piszczek – und einer Überraschung

Die gute Nachricht aus Sicht von Borussia Dortmund gab es im Laufe des Dienstags: Lukasz Piszczek konnte mitwirken im Champions-League-Spiel beim italienischen Erstligisten Lazio Rom (21 Uhr/Sky), und so stand der Abwehrspieler auch in der Startelf, die der BVB eine Stunde vor Anpfiff bekanntgab.

Unser Reporter @fluestertweets analysiert die Aufstellung von BVB-Trainer Lucien Favre für das Spiel #LazioBVB: pic.twitter.com/kBkEh035RF — Funke Sport (@FunkeSport) October 20, 2020

Piszczek hatte sich während des 1:0-Siegs bei der TSG Hoffenheim am Auge verletzt, nachdem ihn Stefan Posch unabsichtlich mit der Hand im Gesicht erwischt hatte. Er wurde noch am Samstagabend in einer Klinik untersucht, weitere Untersuchungen folgten in Dortmund – und die letzte am Spieltag in Rom. Danach war klar: Der Pole kann spielen.

Favre muss in Rom improvisieren

Entsprechend groß war die Erleichterung beim BVB, denn Trainer Lucien Favre muss in Rom ja ohnehin schon improvisieren in der Abwehr. Da in Mats Hummels nur noch ein etatmäßiger Innenverteidiger zur Verfügung steht, muss Mittelfeldspieler Thomas Delaney erneut aushelfen und komplettiert die Dreierkette neben Piszczek und Hummels.

Dahinter gibt es eine kleine Überraschung: Erneut hütet Marwin Hitz das Tor, Roman Bürki bleibt zum zweiten Mal in Serie nur ein Platz auf der Bank. Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, sagte bei Sky, Bürkei sei etwas angeschlagen. Dies sei keine generelle Entscheidung.

Weiter vorne erhält Giovanni Reyna eine Pause und sitzt zunächst auf der Bank. Stattdessen zeichnen Erling Haaland als Mittelstürmer sowie Marco Reus und Jadon Sancho als Zulieferer hauptverantwortlich für das Offensivspiel. Dahinter sollen Axel Witsel und Jude Bellingham das Zentrum absichern und sich um den Spielaufbau kümmern, die Flügel besetzen Thomas Meunier und Raphael Guerreiro.

Dahoud und Brandt sitzen auf der Bank

Auf der Ersatzbank sitzen neben Bürki und Reyna der dritte Torhüter Luca Unbehaun sowie Mateu Morey, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Reinier, Felix Passlack, Ansgar Knauff und Tobias Raschl. Gar nicht erst mitgeflogen nach Rom waren Thorgan Hazard, Nico Schulz (beide Muskelfaserriss), Manuel Akanji (Isolation nach positivem Corona-Test), Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou (beide Knieverletzung) und der ind er Champions League für zwei Spiele gesperrte Emre Can.

