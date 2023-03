Live! BVB nimmt Köln auseinander: 3:0 durch Marco Reus

Dortmund. Gegen Köln muss der BVB auf Torhüter Gregor Kobel und weitere Stammspieler verzichten. Die Startaufstellung ergibt sich weitgehend von selbst.

Borussia Dortmund muss auch im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstagnachmittag auf Torhüter Gregor Kobel verzichten, der Schweizer leidet an einem Infekt. Auch Salih Özcan (Magen-Darm-Infekt) und Jamie Bynoe-Gittens (Schulterprobleme) stehen gegen Köln nicht zur Verfügung und vergrößern damit die Dortmunder Personalprobleme massiv: Auch Julian Brandt, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Mateu Morey fehlen bekanntlich, zudem muss Emre Can gelbgesperrt aussetzen.

BVB-Trainer Edin Terzic muss also nicht lange grübeln über die Startaufstellung gegen Köln, gerade die Offensive stellt sich praktisch von selbst auf: Sebastien Haller spielt wie immer im Sturmzentrum, dahinter agieren Jude Bellingham und Raphael Guerreiro im Zentrum, die Außenpositionen besetzen Donyell Malen und Marco Reus.

Cans Platz als Sechser nimmt Mahmoud Dahoud ein, die Viererkette bilden Neu-Nationalspieler Marius Wolf als Rechtsverteidiger, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck innen sowie Julian Ryerson auf links. Das Tor hütet Alexander Meyer.

Weitere Themen, News und Ereignisse rund um den BVB

Auf der Ersatzbank muss der BVB auf zahlreiche U23-Spieler zurückgreifen: Marcel Lotka als Ersatztorhüter sowie Justin Njinmah, Antonios Papadopoulos und Tom Rothe. Hinzu kommen Giovanni Reyna, Mats Hummels, Anthony Modeste, Thomas Meunier und Felix Passlack.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB