Nach dem ersten Dämpfer in Heidenheim will Borussia Dortmund gegen Freiburg eine Antwort geben. Reporter Christian Woop erklärt, worauf es ankommen wird - und hat positive Nachrichten in Sachen Personal.

BVB Live! BVB will gegen Freiburg zurück in die Spur

Dortmund Das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim offenbarte altbekannte BVB-Schwächen. Gegen den SC Freiburg soll er besser laufen. Der Live-Ticker

Zehn Punkte aus den ersten vier Spielen des Jahres 2024 sind für Borussia Dortmund durchaus achtbar. Doch spielerisch konnte der BVB in den Duellen gegen überwiegend Abstiegskandidaten noch nicht wirklich überzeugend. Die Partie am vergangenen Freitag beim 1. FC Heidenheim war ein Rückschritt in der Entwicklung. Kaum Torgefahr, dafür hinten anfällig. Die Mannschaft von Edin Terzic hatte sich mehr erhofft.

Hier finden Sie unseren Live-Ticker zum Spiel

Besser machen kann sie es schon diesen Freitag, wenn der SC Freiburg im Dortmunder Westfalenstadion gastiert. Die Breisgauer könnten für den BVB genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt sein. Denn nach zwei Niederlagen in Serie herrscht dort ein wenig Verunsicherung. Die Europapokal-Plätze sind erst einmal wieder drei Punkte weg. Doch Terzic hat Respekt vor dem kommenden Gegner. „Sie bleiben immer ihrem Weg treu, auch wenn sie in Phasen mal nicht ihre Ergebnisse einfahren. Das Hinspiel war extrem eng, sie kommen mit dem Ziel, zu punkten“, sagte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz. Aber: „Wir sind guter Dinge, morgen eine bessere Leistung zu zeigen als letzte Woche.“

BVB bangt um Sancho - Wolf ein Startelf-Kandidat

Das wird auch nötig sein, denn der Auftritt in Heidenheim war wenig inspirierend. Seine Spieler fanden kaum den Weg vor das gegnerische Tor, hatten vor allem spielerisch nur wenige Lösungen anzubieten. Das lag mit Sicherheit auch an den vielen Ausfällen, die Terzic zu beklagen hatte. Auch gegen Freiburg bang der BVB-Trainer aber um den einen oder anderen Leistungsträger. Bei Jadon Sancho etwa wird die Entscheidung bezüglich eines Einsatzes erst kurzfristig fallen. Die zuletzt verletzt oder erkrankt fehlendenMarco Reus und Torhüter Gregor Kobel sollten hingegen wieder in den Kader zurückkehren.

Ersetzen muss Terzic in jedem Fall seinen Rechtsverteidiger, denn Thomas Meunier wechselte unter der Woche noch in die Türkei. Eine Chance dürfte daher wohl Marius Wolf bekommen, der im Trainingslager pausieren musste. „Marius arbeitet für seine Chance“, sagte Terzic.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB