BVB-Star Jadon Sancho darf in Paderborn von Beginn an spielen.

Live-Ticker LIVE! Can und Sancho kehren in die BVB-Startelf zurück

Dortmund. Der BVB steht am Pfingstsonntag vor einer Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Paderborn. Trainer Lucien Favre setzt auf zwei Stars. Der Live-Ticker.

Beim BVB kehren im Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger SC Paderborn Jadon Sancho und Emre Can in die Startelf zurück. Beide hatten bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern nicht von Beginn an gespielt. Der Grund: Fitnessprobleme. Nun vertraut Trainer Lucien Favre den beiden wieder.

Die Dreierkette bilden wieder Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Manuel Akanji. In der Offensive sollen neben Sancho auch Thorgan Hazard und Julian Brandt wirbeln. Torjäger Erling Haaland ist verletzt.

Der BVB ist gegen den Aufsteiger natürlich der große Favorit. Unter der Woche hat Trainer Favre durch ein verunglücktes Interview für eine Debatte über seine Person gesorgt, nun braucht es ein Erfolgserlebnis, damit nicht weitere Unruhe ausbricht.

So spielt der BVB: Bürki – Piszczek, Hummels, Akanji – Hakimi, Can, Delaney, Guerreiro – Sancho, Hazard, Brandt

Paderborn - BVB (0:0): Hier geht es zu unserem Live-Ticker