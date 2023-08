Live-Ticker: 1:1! BVB gegen Ajax. Frühe Tore im Testspiel

Dortmund. Um 17 Uhr empfängt der BVB den niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam. Es ist der letzte Test vor dem Saisonstart.

27. Minute: Riesenchance für Marco Reus.

24. Minute: Handspiel von Mats Hummel, Freistoß für Ajax. Doch der Schuss von Mohammed Kudus geht deutlich über das BVB-Tor.

18. Minute: Auch ein anderer Neuzugang der Dortmunder hinterlässt bisher einen guten Eindruck: Ramy Bensebaini ist aufmerksam und köpft am zweiten Pfosten einen gefährlichen Ball der Niederländer weg.

14. Minute: Foul an Sabitzer: Kenneth Taylor steigt hart von hinten ein. Es geht aber weiter für den BVB-Neuzugang.

7. Minute: Tooooooor! 1:1! Direkte Antwort der Niederländer: Steven Bergwijn flankt den Ball auf Brian Brobbey, der Abstimmungsprobleme in der Dortmunder Abwehr ausnutzt und ungehindert zum Ausgleich einköpft. Keine Chance für Dortmunds Schlussmann Alexander Meyer.

6. Minute: Tooooooor! 1:0 für Borussia Dortmund. Schöner Doppelpass zwischen Mats Hummels und Sebastian Haller, am Ende verwandelt Julian Brandt.

4. Minute: Sabitzer mit dem ersten Torschuss der Partie. Ajax-Schlussmann Gerónimo Rulli muss sich strecken.

1. Minute: Gleich zum Beginn prallen Neu-Kapitän Emre Can und Marcel Sabitzer prallen zusammen. Doch für beide geht es schnell weiter.

17.04 Uhr: Los geht's.

16.54 Uhr: "You'll never walk alone" schallt es in Dortmund.

16.40 Uhr: Der Signal Iduna Park füllt sich immer weiter, in 20 Minuten geht es los. Viele Familien haben den Weg nach Dortmund gefunden -- und auch zahlreiche Ajax-Anhänger haben sich auf den Weg gemacht, mehrere hundert wollen sich die Partie nicht entgehen lassen.

16.15 Uhr: Die USA-Reise musste Nico Schlotterbeck verletzungsbedingt abbrechen. Doch allzu ernst scheint es nicht um den 23-Jährigen zu stehen, von einer "leichten Blessur" sprachen die BVB-Verantwortlichen. Gegen die Niederländer muss der Abwehrspieler allerdings noch pausieren, rechnet jedoch selbst mit einem schnellen Comeback. Bei der Generalprobe rechnet Schlotterbeck mit einem deutlichen 4:0-Sieg.

15.53 Uhr: Die Startelf von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam ist raus:

Die Startelf von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Foto: screenshot/BVB-Youtube

15.42 Uhr: Zum ersten Mal seit dem Saisonfinale, bei welchem die Dortmunder die Meisterschaft aus der Hand gaben, sind die BVB-Stars und Trainer Edin Terzic zurück vor Fans im Signal Iduna Park. Der BVB-Coach richtet emotionale Worte an die Anhänger: "Ihr wart für uns da, als es holprig lief und vor allem, als es am Ende der Saison wehtat. Ihr habt bewiesen, für welchen besonderen Verein unser Herz schlägt."

🚨 Ab 15.09 Uhr: Alles LIVE für Euch!



◾️ Mannschaftsvorstellung

◾️ Gäste (Kehl, Riedle, Schlotterbeck)

◾️ Rückblick auf die Vorbereitung

◾️ Ausblick auf die Saison

◾️ Trikotverlosung mit Schlotti

◾️ Testspiel gegen @AFCAjax

◾️ Und vieles mehr!



📺 https://t.co/pLMtDiKWHI — Borussia Dortmund (@BVB) August 6, 2023

15.34 Uhr: Die Mannschaft ist vorgestellt -- auch Neuzugang Felix Nmecha. Der 22-Jährige, dem Homophie vorgeworfen wird und dessen Transfer in der Kritik stand, wurde von Norbert Dickel mit warmen Worten empfangen.

15.28 Uhr: Die Bundesliga-Stars von Borussia Dortmund haben ihre USA-Reise hinter sich gebracht und richten den Fokus nun auf die kommende Bundesliga-Saison.

Im letzten Test empfangen die Schwarz-Gelben Ajax Amsterdam. Über 80.000 Karten wurden im Vorfeld verkauft, die Fans des Vize-Meisters wollen ihre Mannschaft bei der Saisoneröffnung unterstützen.

