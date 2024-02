Borussia Dortmund So will BVB-Trainer Edin Terzic PSV Eindhoven stoppen

Eindhoven Borussia Dortmund muss am Dienstag bei der PSV Eindhoven in der Champions League antreten. Das sagte Edin Terzic auf der PK.

National schon weit abgeschlagen, international noch auf Kurs. Für Borussia Dortmund wird die Champions League zum letzten Lichtblick. Nach einer bislang durchwachsenen Bundesliga-Saison und dem frühen Aus im DFB-Pokal bietet sich in der Königsklasse die große Chance auf den ersten Einzug ins Viertelfinale seit 2021. Doch obwohl die vom ehemaligen BVB-Fußballlehrer Peter Bosz trainierte PSV Eindhoven trotz aller Erfolge in den Niederlanden als europäisches Leichtgewicht und machbare Aufgabe gilt, überwiegt bei vielen Beobachtern vor dem Achtelfinal-Hinspiel (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime Video) im nur rund 170 Kilometer entfernten Philips-Stadion die Skepsis.

Das liegt vor allem an dem schwachen Auftritt von Borussia Dortmund am vergangenen Samstag beim 1:1 beim VfL Wolfsburg. Der BVB präsentierte sich schwach, vor allem in der Offensive lief wenig zusammen. Aber auch die Mittelfeldschaltzentrale funktionierte nur eingeschränkt. Wie Trainer Edin Terzic seine Mannschaft gegen die PSV einstellen will, verrät er auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag. Wir tickern live.

PSV Eindhoven - BVB: Die Pressekonferenz mit Edin Terzic und Gregor Kobel live

17:35 Uhr: Kobel über die Innenverteidiger: „Alle drei haben überragende Fähigkeiten“, sagt er. Er habe viel Vertrauen in Süle, Hummels und Schlotterbeck.

17:33 Uhr: „Es ist eine große Sache, dass wir unter den besten 16 Mannschaften stehen“, sagt Terzic. „Wir sind voller Vorfreude.“ Das gelte aber auch für PSV Eindhoven, die eine großartige Saion spiele. „Wir sind hier, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Wir sind nicht hier, um es zu genießen. Wir wollen weiter“, so der BVB-Trainer.

Im BVB-Kader gegen Eindhoven: Kjell-Arik Wätjen (r.) Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

17:31 Uhr: „Kjell Wätjen ist gut, deswegen ist er bei uns. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, ihn im Training einzubauen. Die Kadermöglichkeiten in der Champions League sind größer“, sagt Terzic über den Nachwuchsspieler. Er solle Eindrücke sammeln, die Mannschaft kennenlernen. Er habe es sich durch „tolle Leistungen“ verdient, so Terzic.

17:30 Uhr: „Es war eine lange und unzufriedenstellende Busfahrt“, sagt Terzic über die Analyse nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Es sei „extrem wichtig“ gewesen, das Spiel in Wolfsburg analysiert zu haben, weil offenbar wurde, wo der BVB Schwächen hat.

Terzic schwärmt vor PSV-Spiel von Ian Maatsen

17:29 Uhr: „Ian Maatsen macht es hervorragend. Wir verfolgen seinen persönlichen Weg schon lange und es hat sich ergeben, dass sich die Wege endlich gekreuzt haben. Er bringt viel mit - auch im Spielaufbau“, sagt Terzic. „Junge Spieler bekommen bei uns nicht nur Spielzeit, sondern sind immer auf dem höchsten Niveau gefordert.“

17:28 Uhr: „Bei Karim hat es nicht gereicht“, sagt Terzic. Bensebaini sei hingegen wieder einsatzfähig. Ansonsten hat sich im Kader nichts geändert.

17:27 Uhr: „Wir haben in allen Spielen in der Gruppenphase gut gespielt und ich versuche, meinen Team zu helfen. Es war großartig, dass ich den Elfmeter in Mailand halten konnte“, sagt Kobel.

17:26 Uhr: „Wir dürfen keinen Unterschied zwischen den Wettbewerben machen“, sagt Terzic. Dann würde der BVB alle drei Tage ein Topleistung abliefern können.

17:25 Uhr: Terzic spricht die Abschlussstärke - und generell die Offensive an. Aber: „Es wird der PSV nicht gerecht, wenn man die Leistung nur auf die drei vorn projeziert.“

Terzic: Malen gegen Eindhoven wieder eine Option

17:24 Uhr: Malen habe sich schon besser gefühlt und wird mit der Mannschaft in Eindhoven trainieren. „Aktuell sind wir da sehr optimistisch“, sagt Terzic.

17:23 Uhr: „Es ist immer ein schmaler Grad, wann man selbstbewusst und wann arrogant ist“, sagt Terzic. Er habe aber 0,0 Problem damit, dass Kehl dies angesprochen hätte.

Wieder fit: Donyell Malen. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

17:22 Uhr: Gregor Kobel zu Kehls Äußerungen nach dem Spiel gegen Wolfsburg: „Wir haben in einigen Situationen unnötig den Ball hergegeben. Wir haben viele gute Phasen gehabt und ich finde, dass wir von hinten heraus zeigen, dass wir gute Schritte nach vorn machen.“

17:21 Uhr: „Wir haben großen Respekt vor der PSV. Sie sind sehr schnell, dribbelstark, torgefährlich. Um das alles zu haben, braucht man eine gute Idee, gute Spieler und Selbstvertrauen“, sagt Terzic.

17:20 Uhr: „Ich bin grundsätzlich Optimist“, sagt Edin Terzic. „Besonders im Ballbesitz bin ich ein Optimist. Wir brauchen Ballbesitz und Konterfußball. Wir gehören zu den Topmannschaften im Bereich Ballbesitz in der Bundesliga. Wir haben aber auch neun Tore nach Kontern erzielt. Wir wollen das zweite Tor durch Konter erzielen.“

17:19 Uhr: Gegor Kobel: „Morgen ist Champions League. Wir freuen uns sehr auf die Challenge. Wir sind sehr motiviert“, sagt der Torhüter.

