Borussia Dortmund BVB gegen RB Leipzig: RB-Fans kommen mit Security - kein Verkehrschaos in Dortmund

Dortmund. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel ist das Chaos in Dortmund ausgeblieben: Der BVB bezwang RB Leipzig mit 2:1, die Gäste-Fans sicherten sich ab.

Das befürchtete Verkehrschaos am Freitagabend rund um das Stadion in Dortmund ist ausgeblieben. Der Streik im öffentlichen Nahverkehr drohte, die An- und Abreise der Fans zum Abenteuer werden zu lassen. Nach Angaben der Polizei hatten sich vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig die üblichen Staus auf den Anfahrtswegen gebildet. Auch waren deutlich mehr Fußgänger unterwegs. „Aber es läuft“, twitterte die Polizei Dortmund gegen 19.00 Uhr. Auch die Abreise funktionierte ohne große Probleme.

Freitagabend. Flutlicht. Volles Haus im Tempel. Der Warnstreik bei Bus und Bahn hat die Fans des #BVB nicht davon abgehalten heute ins Stadion zu kommen #BVBRBL pic.twitter.com/Zx8Wg2KLVD — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) March 3, 2023

Bundesweit hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen waren am Abend auch Busse und Stadtbahnen der Dortmunder Stadtwerke (DSW21). Der BVB hatte seine Fans aufgerufen, frühzeitig anzureisen und auch längere Fußmärsche einzuplanen.

Angst vor BVB-Fans: Anhang von RB Leipzig kommt mit Security

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind die Fans von RB Leipzig aus Angst vor Angriffen durch BVB-Anhänger mit Sicherheitskräften nach Dortmund gereist. Ein Fan bestätigt der Bild die Maßnahme. So haben die Sicherheitsleute die 15 Leipziger Busse begleitet und standen dem RB-Anhang auch im Stadion zur Seite.

In der Vergangenheit kam es bei Spielen der beiden Klubs zu Vorfällen. 2017 wurden Leipziger Anhänger in Dortmund von BVB-Fans attackiert und mit Steinen und Flaschen beworfen. Es gab zehn verletzte Personen. Daraufhin wurde die Südtribüne für ein Heimspiel gesperrt.

Dortmunds Stadion: der Signal-Iduna-Park.

BVB gegen RB Leipzig: Alle News zur Lage in Dortmund im Liveblog

Läuft – draußen wie drinnen. pic.twitter.com/vltfpTMDYB — Borussia Dortmund (@BVB) March 3, 2023

23:14 Uhr: Wie die Polizei Dortmund berichtet, verläuft auch die Abreise trotz des Streiks bisher reibungslos.

22:30 Uhr: Schluss in Dortmund: Der BVB fährt den achten Sieg des Jahres 2023 ein - im achten Spiel. Der Spielbericht zum 2:1 gegen RB Leipzig.

21:48 Uhr: Im Fanblock von RB Leipzig wurde in der zweiten Halbzeit massiv Pyrotechnik gezündet.

Im Gästeblock wird gezündelt. Das Spiel beim BVB verlor RB Leipzig mit 1:2. Foto: firo

20:53 Uhr: Mehr mit Pfiffen als mit Spruchbändern haben die Fans von Borussia Dortmund RB Leipzig empfangen. Es gab einige Proteste. Mehr dazu lesen Sie hier.

20:45 Uhr: Mini-Choreo im Block von RB Leipzig.

Die Fans von RB Leipzig hatten etwas vorbereitet für das Spiel beim BVB. Foto: Andreas Berten / ffs

20:12 Uhr: Die Staus auf den Straßen rund um das Stadion in Dortmund waren nicht länger als sonst. Die Polizei dankt den Fans für die alternativ gewählten Anreisewege.

19:40 Uhr: Christopher Nkunku kehrt nach 111 Tagen zum Bundesliga-Topspiel der Bayern-Jäger bei Borussia Dortmund (20.30 Uhr/DAZN) in die Startelf von RB Leipzig zurück. Der französische Nationalspieler war nach auskuriertem Außenbandriss zuletzt schon zweimal eingewechselt worden. Dafür setzt der frühere Dortmunder Trainer Marco Rose bei seiner Rückkehr Timo Werner zunächst auf die Bank.

19:30 Uhr: BVB gegen RB Leipzig: Alle sportlichen Infos zum Spiel mit aktueller Aufstellung gibt es hier.

19:02 Uhr: Die Parkplätze rund um das Stadion sind nun zu 90 Prozent ausgelastet. Die Polizei bittet Fans darum, zu Fuß zum Stadion weiterzuziehen.

Stau rund um das BVB-Stadion. Am Tag des Spiels gegen RB Leipzig wird beim ÖPNV gestreikt. Foto: firo

18:45 Uhr: 80 Prozent der Parkplätze rund um das Dortmunder Stadion sind ausgelastet. Es wird nun knapp. Die Poilzei berichtet zudem, dass auch auf der Lindemannstraße viele BVB-Fans zu Fuß unterwegs sind. Die Verkehrslage ist für ein BVB-Heimspiel weiterhin normal.

Der BVB trifft heute im ausverkauften Signal-Iduna-Park auf RB Leipzig. Foto: dpa

18:19 Uhr: Noch ein Update der Polizei Dortmund: Auf der B1 staut es sich auf Höhe der Westfalenhallen in Richtung Unna. Bei Abendspielen des BVB ist das aber nicht ungewöhnlich. Auf der Hohen Straße und der Strobelallee sind schon viele Fans unterwegs. Etwas mehr Fußgängerinnen und Fußgänger als sonst sind unterwegs. Bisher noch alles im Rahmen.

18:05 Uhr: Erstes Update der Dortmunder Polizei: Der Verkehr rollt normal, die Anreise zum Stadion läuft bisher ohne große Probleme. Die Parkplätze rund um das Stadion sind zur Hälfte ausgelastet und füllen sich zusehends.

16:45 Uhr: Die Polizei Dortmund empfiehlt das Rad oder die Fußwege, um das Stadion zu erreichen. Aufgrund der besonderen Verkehrslage drohen lange Staus.

⚽️#BVBRBL Wir erinnern noch einmal an die besondere Verkehrslage am Heimspieltag heute. Zu Fußoder mit dem Radsteht auf den Straßen niemand im Stau. Wir wünschen einen schönen #Spieltach https://t.co/ek9JOgIYSX — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 3, 2023

14:46 Uhr: Aufgrund des Streiks im ÖPNV setzt der VRR zusätzliche Züge ein:

zwischen Bochum Hbf - Dortmund Signal Iduna Park - Holzwickede

zwischen Hamm (Westf) Hbf und Dortmund Signal Iduna Park

zwischen Dortmund Signal Iduna Park und Hamm (Westf) Hbf/Paderborn

zwischen Dortmund Signal Iduna Park und Coesfeld

einzelne Fahrten der Linie RE 57 halten zusätzlich in Dortmund Signal Iduna Park.

Der BVB wies seine Fans schon in den vergangenen Tagen auf die Ausnahmesituation hin und warnte vor einem Verkehrschaos. Der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft ver.di werde die An- und Abreise „mit voller Wucht“ beeinträchtigen, schrieb der BVB und appellierte an alle Fans, sehr früh zum Stadion zu kommen.

BVB-Fans benötigen Höchstmaß an Geduld

Der Signal-Iduna-Park ist mit 81.365 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Normalerweise reisen mehrere Zehntausend Fans mit dem öffentlichen Personennahverkehr an, sie müssen diesmal auf Alternativen ausweichen. Eine Messe in der angrenzenden Westfalenhalle und zwei Großdemonstrationen im Stadtgebiet könnten die Lage verschärfen und die ohnehin stets entstehenden Staus verlängern. Fast zeitgleich findet in der Westfalenhalle neben dem Stadion auch noch ein Auftritt des Komikers Bülent Ceylan statt (19 Uhr).

Der BVB hofft im Topspiel gegen RB Leipzig auf den nächsten Sieg. Foto: firo

„Borussia Dortmund hat in den vergangenen Tagen proaktiv alle relevanten Institutionen, die außerhalb des Stadions an der Durchführung von Großveranstaltungen beteiligt und für deren Ablauf verantwortlich sind, zu einem Austausch gebeten, um möglichst viele Informationen zusammenzutragen“, teilte der BVB mit. Fazit: Es könne zu Verkehrssituationen kommen, „die den Besuchern ein Höchstmaß an Geduld abverlangen und die zuständigen Institutionen möglicherweise zwingen werden, kurzfristig sehr unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen“.

Empfehlungen der Polizei

Die Polizei konkretisierte: Möglicherweise könnten Zugänge zu Parkplätzen oder bestimmte Straßen bei Überfüllung gesperrt werden. Die Polizei empfiehlt, das Auto bereits mehrere Kilometer vom Stadion entfernt abzustellen und zu laufen. Hier weitere Tipps:

Wer dennoch mit dem Auto kommt: Parkplätze , von denen aus das Stadion in 30 bis 45 Minuten zu erreichen ist, gibt es unter anderem an der TU Dortmund, auf dem Phoenix-West-Gelände, am Rombergpark, am Berufsbildungszentrum in Hacheney, am Bahnhof Hörde und am Parkhaus Barop.

, von denen aus das Stadion in 30 bis 45 Minuten zu erreichen ist, gibt es unter anderem an der TU Dortmund, auf dem Phoenix-West-Gelände, am Rombergpark, am Berufsbildungszentrum in Hacheney, am Bahnhof Hörde und am Parkhaus Barop. DSW21 stellt zudem Bushaltestellen mit eigener Bucht zum freien Parken zur Verfügung. Dies sei mit der Stadt Dortmund abgesprochen.

zur Verfügung. Dies sei mit der Stadt Dortmund abgesprochen. Wer von außerhalb anreist : Mit der Deutschen Bahn bis Hauptbahnhof fahren. Das Stadion ist von dort aus innerhalb von ungefähr 40 Minuten zu Fuß erreichbar.

: Mit der Deutschen Bahn bis Hauptbahnhof fahren. Das Stadion ist von dort aus innerhalb von ungefähr 40 Minuten zu Fuß erreichbar. Besser nicht mit der Regionalbahn zur Haltestelle "Signal Iduna Park" beziehungsweise mit der S-Bahn zur Haltestelle "Möllerbrücke" fahren. Hier werden die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht sein, schätzt der BVB.

zur Haltestelle "Signal Iduna Park" beziehungsweise mit der S-Bahn zur Haltestelle "Möllerbrücke" fahren. Hier werden die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht sein, schätzt der BVB. Nach dem Spiel sollten die Fans von vorneherein mehr Zeit einplanen und das Stadion in Ruhe verlassen.

