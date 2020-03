Wenn Borussia Dortmund auf den FC Schalke 04 trifft, ist das für Fans und Spieler normalerweise mehr als ein Bundesligaspiel. Knapp 25 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Erzrivalen. Eigentlich zählt nicht einmal der Tabellenplatz, weil das Derby unter besonderen Voraussetzungen steht. Ohne Fans im Stadion könnte das Spiel am Samstag aber einen anderen Charakter bekommen. Keine Zuschauer im Stadion, die mit Fangesängen ein Spielergebnis drehen könnten.

Der Mannschaftsvergleich vor dem Spiel fällt deutlich aus.

Tor

BVB 1

Roman Bürki (29) hielt in den letzten vier Spielen drei Mal die Null – nur gegen Borussia Mönchengladbach ließ er einen Treffer zu. In der Rückrunde verteidigt auch seine Mannschaft besser nach hinten. Der FC Schalke, der in der Rückrunde bisher erst zu zwei Toren kam, wird es schwer haben, gegen den Schweizer Nationalspieler ein Tor zu erzielen. Acht Mal hielt Bürki in der laufenden Saison den Kasten sauber, nur vier Mal verlor der BVB mit ihm im Kasten. Ausgerechnet das Derby gegen Schalke in der Hinrunde (0:0) verpasste er krankheitsbedingt.

S04 0

Markus Schubert (21) rückte nach dem verlorenen Spiel am 24. Spieltag gegen den 1. FC Köln (3:0) in das Schalker Tor. Bisher spielte der Torwart sieben Spiele für die Knappen, im DFB-Pokalhalbfinale gegen die Bayern war Schubert ohne Fehler, nur machtlos beim Gegentor von Joshua Kimmich. Ein Revierderby erlebte der U21-Nationalspieler noch nicht, ohne Zuschauerstimmung wird sich der Schalker Keeper aber voll auf das Spiel konzentrieren können. Viel Bundesligaerfahrung hat er noch nicht, gegen den BVB-Sturm wird Schubert es deswegen schwer haben.

Abwehr

BVB 1

Mit Lukasz Piszczek (34), Mats Hummels (31), Dan-Axel Zagadou (20) ist der BVB in der Verteidigung gut aufgestellt. Nach der irren Niederlage gegen Bayer Leverkusen (3:4) am 21. Spieltag hat Trainer Lucien Favre umgestellt, seitdem ist die Abwehr sicher. Ein Gegentor in den letzten vier Spielen spricht für den BVB. Piszczek, der nach Schmelzer am längsten für den BVB spielt, hat insgesamt 13 Revierderbys gespielt, Hummels insgesamt 16. Erfahrung ist gut, reicht aber nicht. Beide Dortmund-Verteidiger ließen in der Vergangenheit in puncto Tempo nach und sind nicht mehr so schnell wie früher. Wenn Schalkes Sturm Fahrt aufnimmt, können die Königsblauen Nadelstiche setzen.

S04 1

Schalkes Abwehr ist jung und vor allem von Verletzungsproblemen geplagt. Ozan Kabak, Benjamin Stambouli, Salif Sané und Juan Miranda fehlen verletzungsbedingt. Timo Becker (22), Jean-Clair Todibo (20) und Matija Nastasic (26) haben gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag solide verteidigt (1:1), das Gegentor entstand nach einer ungünstigen Standardsituation. Aktuell sind die Knappen für ein Gegentor aber immer gut. 15 Mal trafen Schalkes Gegner in der Rückrunde das Tor der Blau-Weißen.

Mittelfeld

BVB 1

Raphael Guerreiro (26), Axel Witsel (31), Emre Can (26) und Achraf Hakimi (21) sind im BVB-Mittelfeld gesetzt. Und es funktioniert. Can arbeitet nach hinten und bringt endlich defensive Stabilität ins Spiel, Witsel und Hakimi sind seit Cans Ankunft in Dortmund offensiver. Auch weil der Neuzugang eine Absicherung ist. Guerreiro hat Derby-Erfahrung. Im Derby des Jahrhunderts (4:4) im November 2017 traf der Portugiese zum 4:0. Gegen Schalke sind sie gut gerüstet und kommen mit Rückenwind aus den letzten Spielen.

S04 0

Bei Schalke könnten Jonjoe Kenny (22), Weston McKennie (21), Bastian Oczipka (31) und Rabbi Matondo (19) im Mittelfeld auflaufen. Am vergangenen Wochenende hat McKennie gegen Hoffenheim das erste Tor seit Anfang Februar geschossen. In der Rückrunde ist Schalke in der Offensive wenig effektiv, vielleicht könnte sich das im Revierderby am Samstag ändern. Bei der starken Dortmunder Mannschaft und der Defensivtaktik des Trainers David Wagner aktuell aber eher unrealistisch.

Sturm

BVB 1

Favre hat im Angriff die Qual der Wahl: spielen könnten im Revierderby Jadon Sancho (19), Julian Brandt (23) und Erling Haaland (19). Besonders Sancho und Haaland zeigen sich in der laufenden Saison torfreudig, Sancho traf 14 Mal, Haaland in nur acht Spielen neun Mal. Um genug Torchancen musste sich der BVB in der vergangenen Saison keine Gedanken machen: 68 Tore schossen sie, Schalke erzielte nur knapp die Hälfte der Tore (33).

S04 0

Auf Schalke herrscht Torflaute: in der Rückrunde schossen sie bis dato nur vier Tore. Die Offensive hat keine Chance. Trainer Wagner könnte Alessandro Schöpf (26), Benito Raman (25) und Guido Burgstaller (30) gegen Borussia Dortmund aufstellen. Burgstaller hat noch kein einziges Tor in der laufenden Saison geschossen, Raman traf vier Mal. Ein bisschen Hoffnung dürfte den Schalkern geben, dass die Knappen im April 2019 ein Derby gegen den BVB deutlich gewannen (2:4), obwohl 13 Tabellenplätze zwischen ihnen lagen. Aber: um zu gewinnen, muss Schalke erst einmal Tore schießen. Die Zahlen zeigen, dass das für Blau-Weiß schwierig werden könnte.

Trainerbank

BVB 1

Wenn am Samstagnachmittag schon keine Zuschauer ins Stadion dürfen, müssen wenigstens die Trainer und Mitspieler ihre Mannschaft während des Spiels anfeuern und motivieren. Aber vor allem könnten die BVB-Spieler Tipps von Trainer Favre hören und schnell auf seine Ansagen reagieren.

S04 1

Das Spiel gegen den BVB ist für den Trainer Wagner kein leichtes. Schalke ist in einer schlechten Situation, er versucht, das Beste rauszuholen. Hinten sicher zu stehen, ist für die Blau-Weißen das Wichtigste. Genau darauf muss auch die Bank achten und ihre Mannschaft unterstützen. Wenn etwas nicht läuft, muss aufgemuntert werden, wie im Amateurfußball. Vielleicht ist der Zusammenhalt eine Chance für Schalke, ein gutes Spiel abzuliefern. Beide Mannschaften werden das Revierderby mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Leidenschaft spielen. Der Beste im Revier zu sein, ist wohl die größte Motivation.

Fazit

Der Vergleich der Mannschaftsteile ist eine klare Sache für den BVB, das war zu erwarten. Aber: Wie schon so oft, kann das Revierderby komplett anders ausfallen, als es die Tabelle und die aktuelle Situation hergibt. Weil es ein Revierderby ist, das das Ruhrgebiet auf den Kopf stellt.