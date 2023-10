Mario Götze und der BVB - "hatte seine beste Zeit bei uns"

Dortmund. Beim BVB begann Mario Götzes besondere Karriere, die nicht alle Versprechungen erfüllt hat. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen.

In Berlin, der deutschen Hauptstadt, lässt sich ein in die Jahre gekommenes großes Gemälde auf einer Häuserwand entdecken. Darauf setzt ein riesiger Mario Götze zu einem Sprint an, an seinen Füßen liegt ein Ball. Eine Erinnerung daran, welche Bedeutung er als Fußballer in Deutschland einmal hatte.