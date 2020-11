BVB: Favre lässt Hummels-Einsatz gegen Bayern offen

Dortmund. Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz von Mats Hummels im Top-Spiel gegen den FC Bayern. Doch es bleibt beim BVB ein Wettlauf gegen die Zeit.

Ob Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auf die Dienste von Abwehrchef Mats Hummels zurückgreifen kann, ist noch unklar. "Wir müssen bis morgen warten, ob er da ist oder nicht", sagte BVB-Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz des Vizemeisters am Freitag.

Hummels hatte sich beim 2:0-Erfolg des BVB bei Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag am Oberschenkel verletzt. Der Verteidiger stand den Westfalen bereits beim überzeugenden 3:0 in der Champions League am Mittwoch in Brügge nicht zur Verfügung. Der gelernte Mittelfeldspieler Axel Witsel hatte Hummels hier vertreten.

Emre Can beim BVB zurück im Training

Eine gute Nachricht für die Dortmunder Defensive: Emre Can, der zuletzt an Covid-19 erkrankt war, ist zurück im Mannschaftstraining. Auch bei ihm ist es nicht sicher, ob es bereits für einen Kaderplatz reicht. "Wir dürfen nicht vergessen, dass er lange nicht dabei war. Es geht im gut und das ist schon positiv, sagte Favre.