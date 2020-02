Matthäus über Tuchel: "Dann sind seine Tage gezählt"

Dortmund. PSG trifft heute Abend in der Champions League auf den BVB. Lothar Matthäus erklärt, warum Thomas Tuchel heute mit Paris gewinnen muss.

Vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den BVB steht Paris Saint-Germains (21.00 Uhr/DAZN) Trainer Thomas Tuchel enorm unter Druck. Sollte er es nicht schaffen, heute Abend einen Sieg einzufahren, „sind seine Tage in Paris gezählt“, schreibt Lothar Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky".

„Abgesehen davon steht für beide Klubs sehr viel auf dem Spiel. Beide Trainer stehen regelmäßig unter großem Druck. Für Tuchel und Paris ist dieser allerdings viel größer als für Favre und den BVB. Dortmund kann, Paris muss die nächste Runde erreichen.“, ist sich Matthäus sicher.

In seiner ersten Saison bei PSG hat Tuchel lediglich die französische Meisterschaft gewonnen - zu wenig für den ambitionierten Hauptstadtklub, der längst in der Hand von Investoren aus Katar ist. In Paris erwartet man nun auch auf internationaler Bühne Erfolge.

BVB geht nicht chancenlos ins Spiel

„Die Mannschaft von Tuchel ist eine Ansammlung von Superstars. Aber auch dort ist nicht alles Gold was glänzt.“ Was Matthäus meint: in der Offensive ist PSG mit Spielern wie Neymar, Kylian Mbappe und Mauro Icardi hochkarätig besetzt. „Aber in der Defensive lässt die Mannschaft viel zu viel zu“, schreibt der 58-Jährige. Für den BVB mit „Mentalitäts-Monster“ Emre Can und „Super-Stürmer“ Erling Haaland eine Chance, zum Erfolg zu kommen.

Für Matthäus ist PSG zwar Favorit, aber er sieht auch die Borussia in der Lage, „Paris auszuschalten“. Wie man Franzosen aus dem Wettbewerb wirft, hat Manchester United in der vergangenen Spielzeit unter Beweis gestellt. Durch einen dramatischen 3:1-Sieg in Paris zogen die Red Devils damals ins Viertelfinale ein.