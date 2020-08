MSV Duisburg gegen den BVB: So wird das Spiel übertragen

Duisburg. Borussia Dortmund trifft heute beim "Cup der Traditionen" auf den MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam. Wir erklären, wie die Partien übertragen werden.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tritt am Samstag beim "Cup der Traditionen" in Duisburg an: Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre trifft zunächst auf den Drittligisten MSV Duisburg (15.30 Uhr) und anschließend auf den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam (16.45 Uhr). Die Partien bei dem Turnier im Rahmen der Sommer-Vorbereitung werden im verkürzten Modus über 2 x 35 Minuten ausgetragen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind keine Zuschauer für diese Testspiele zugelassen. Fans haben allerdings die Möglichkeit, die Partien heute zu sehen. Wie das geht, erklären wir hier.

MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund

Datum: 22.08.2020

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: MSV-Arena

Borussia Dortmund gegen Feyenoord Rotterdam

Datum: 22.08.2020

Anstoß: 16.45 Uhr

Ort: MSV-Arena

Der Sender Sky Sport News HD überträgt die Spiele am Samstag live im Free-TV. Alternativ zur TV-Ausstrahlung können die Begegnungen im Internet über vereinseigenen Kanal BVB-TV verfolgt werden. Dieser bietet über den Youtube-Kanal auch einen kostenlosen Livestream an. Eine Anmeldung oder ein Abonnement sind nicht erforderlich.

Für den MSV und den BVB ist der "Cup der Traditionen" auch ein Test mit Blick aufs Aufeinandertreffen in der ersten DFB-Pokalrunde. Dortmund muss am 14. September (20.45 Uhr) in Duisburg zum ersten Pflichtspiel nach der Sommerpause antreten. Die ARD wird dieses Spiel live übetragen. Zum Bundesliga-Auftakt am 19. September (18.30 Uhr) empfängt der BVB Borussia Möchengladbach. (nb)