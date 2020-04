Macht klare Ansagen beim FC Bayern sowie an den BVB und die restlichen Konkurrenten: Thomas Müller.

Müller über BVB-Kapitän Reus: "Dann wäre er fehl am Platz"

München/Dortmund. Thomas Müller hält die Kampfansage von BVB-Star Marco Reus für anspornend. Für den Münchener kommt trotzdem nur ein Saisonausgang infrage.

Nach langem Hin und Her haben sich Thomas Müller und der FC Bayern auf eine Vertragsverlängerung bis 2023 geeinigt. Bereits seit 2009 spielt der Weltmeister von 2014 für den Fußball-Bundesligisten. Zum Münchener Verständnis gehört es, am Ende jeder Saison als Deutscher Meister dazustehen. Das verhehlt Thomas Müller keineswegs. Dem 30-Jährigen ist es allerdings schon wichtig, für den Titel etwas zu tun und Gegner wie den BVB zu besiegen.

Acht Meisterschaften gewann Müller bereits mit dem Rekordmeister. Jedes Jahr den Titel vorausgesetzt, könnten es bei einem Karriereende in München 2023 sogar zwölf sein – drei mehr als Bayerns Meisterschaften-Rekordhalter Franck Ribéry. „Das ist natürlich das Ziel“, sagte Müller nun der Sport-Bild. Beim FC Bayern haben wir jedes Jahr auf der Liste, dass wir die Meisterschaft gewinnen sollen – und so steht es auch in meinem Vertrag (lacht).“

Marco Reus setzt ab dem 9. Mai auf spannenden Titelkampf zwischen BVB und Bayern

Die Konkurrenz hat sich über die Jahre weitgehend kleinlaut mit der bajuwarischen Vorherrschaft arrangiert. Noch ist die Wiederaufnahme der aktuellen Bundesliga-Saison, die noch mindestens bis zum 30. April wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen ist, nicht beschlossen. Für den Fall, dass ab dem 9. Mai aber wieder der Ball rollt, hatte sich Marco Reus aber viel vorgenommen mit Borussia Dortmund.

„Wir wollen immer noch den Titel holen“, sagte der BVB-Kapitän mit dem Zusatz: „Wir müssen die Dominanz der Bayern durchbrechen.“ Neun Spieltage wären noch auszutragen, Dortmund hat in der Tabelle als erster Verfolger der Münchener vier Punkte Stückstand. Reus weiter: „Es ist noch alles möglich. Ich hoffe, dass wir die Saison zu Ende spielen können und einen spannenden Titelkampf erleben.“

Müller wünscht sich vom BVB und anderen Klubs Konkurrenz

Eine Ansage, die Thomas Müller sehr gefällt. „Wenn er das nicht machen würde, wäre er als Kapitän des BVB völlig fehl am Platz“, sagt der Ex-Nationalspieler nun. „Wir wollen Konkurrenz, wir wollen Gegner. Niemand soll uns den Titel mit der weißen Fahne übergeben, wir sind heiß auf den Wettbewerb.“

Thomas Müller gibt zu, sich noch mehr Kampfansagen wie die von Marco Reus und dem BVB zu wünschen: „Das ist doch das Salz in der Suppe.“ In der Vorstellung des FC Bayern gibt es allerdings auch nur ein Szenario, wie ein Titelkampf zu enden hat. Müller: „Für uns als Bayern-Profis ist es unerträglich, jemand anderen an der Tabellenspitze zu sehen.“ (fs)