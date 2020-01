Neuzugang Erling Haaland muss beim BVB reifen dürfen

Mit dem Ball unterm Arm und einem Lächeln auf den Lippen schaute dieser flutlichtmastlange junge Mann auf den Fernsehreporter herab, der natürlich darauf hoffte, in diesem Interview kurz nach Spielschluss ganz große Gefühle hör- und sichtbar machen zu können. Aber Erling Haaland enttäuschte die Erwartungen – ganz im Gegensatz zu seinem sportlichen Auftritt zuvor. Am Mikro verriet er nur, dass er „happy“ sei. Der Norweger war kurz angebunden und ließ nicht erkennen, dass ihn das alles gerade emotional überfordern könnte. Er scheint auch keinen Klebstoff unter den Schuhsohlen zu benötigen, um auf dem Teppich zu bleiben.

Ein gelassenes nordisches Gemüt

Der Kerl ist 19, nicht zu fassen. In dem Alter wären eine Prise Verunsicherung vor dem Bundesliga-Debüt sowie eine Menge Überschwang nach einem dermaßen geglückten Einstand völlig normal. Aber nein, Erling Haaland hortet sein Empfinden offenbar in einer Kältekammer. Mehr als ein gelassenes nordisches Gemüt war nicht auszumachen.

Erling Haaland: Eins der erstaunlichsten Debüts der Bundesliga-Geschichte

Die Bundesliga erlebte am Wochenende eines der erstaunlichsten Debüts ihrer Historie. Natürlich wusste man, dass Borussia Dortmund in diesem Winter für 20 Millionen Euro ein Top-Talent verpflichtet hatte. Aber dass Haaland nach seiner Einwechselung in Minute 56 in Augsburg beim Stand von 1:3 mit dem ersten Ballkontakt treffen und mit zwei weiteren Toren das Spiel drehen würde, damit hatte wirklich niemand rechnen dürfen.

Wenn aber ein 19-jähriger Neuer aufs Feld kommt und es schafft, auf Anhieb Mannschaft und Fans mitzureißen, dann sagt das auch einiges aus über die anderen Borussen: Warum bloß spielten sie lange Zeit so schlampig, warum bekamen sie schon wieder keine Geschlossenheit bei der Defensivarbeit hin?

Auch wenn dieser Erling Haaland Nervenstränge wie Torpfosten zu haben scheint, sollte der BVB besser nicht darauf setzen, allein von ihm doch noch zum Titel geschossen zu werden. Alle sind gerade beeindruckt von seiner Athletik und seiner Abschlussstärke, von seinen Laufwegen und seiner Leistungsbereitschaft. Aber: Er wird jetzt nicht jede Woche drei Tore hinbekommen. Verein, Fans und Medien sollten auch dieses Ausnahmetalent nicht mit Erwartungen überfrachten, Haaland muss weiter reifen dürfen. Für Vernunft scheint es aber schon zu spät zu sein. Alle denkbaren Wortspiele mit Haaland und Heiland sind bereits im Umlauf.