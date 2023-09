Niklas Süle kritisiert DFB-Reise in die USA: Warum vor allem der BVB leidet

BVB-News: So läuft es für Dortmund in der Länderspielpause

Wolfsburg. Die Nationalelf fliegt im Oktober nach Nordamerika – mitten in der Saison. BVB-Profi legt den Finger zurecht in die Wunde. Ein Kommentar.

Niklas Süle hatte überhaupt keine Lust, mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Weder bei den Nachfragen zu seiner Nichtnominierung im Juni und der scharfen Kritik von Bundestrainer Hansi Flick, noch bei der Reise der deutschen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten. „Das ist nicht ganz so gut gewählt meiner Meinung nach“, meinte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund am Mittwoch in Wolfsburg.