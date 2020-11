Norweger in Quarantäne: Haaland könnte BVB-Spiel verpassen

Dortmund. Norwegens Nationalteam steht wegen eines Coronafalls vor einem Dilemma. BVB-Torjäger Haaland könnte deshalb das Spiel gegen Hertha BSC verpassen.

In der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft um Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland gibt es einen Coronafall. Wie der norwegische Verband (NFF) vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien mitteilte, wurde der frühere Braunschweiger Omar Elabdellaoui (aktuell Galatasaray) positiv getestet. Das hat Folgen - für Norwegens Nationalmannschaft und möglicherweise auch für Haalands Arbeitgeber Borussia Dortmund.

Die einheimischen Gesundheitsbehörden verlangen nämlich, dass die gesamte norwegische Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne geht. Davon auch betroffen: Erling Haaland, der sich mit auf der Länderspielreise befindet. Der norwegische Fußballverband NFF hat daher zunächst die für Samstag geplante Abreise zum Nations-League-Spiel in Bukarest gegen Rumänien ausgesetzt, kämpft aber weiter darum, spielen zu können.

WM-Teilnahme gerät für Haalands Team in Gefahr

In einem Brief an das Gesundheitsministerium hieß es laut einer Pressemitteilung: „Wir und nicht zuletzt die Spieler verlieren die Chance, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, falls wir in der ersten Runde scheitern sollten.“ Laut den Uefa-Regeln wird nämlich Rumänien der Sieg zugesprochen, wenn das norwegische Team nicht antritt.

Der norwegische Verband will dies verhindern. Die Spieler seien viermal getestet worden und alle Tests seien negativ ausgefallen, so der Verband. Das Team reise in einem eigenen Bus, mit einem eigenen Charterflugzeug und lebe isoliert im Hotel in Rumänien. Die Gesundheitsbehörde warnte nach Informationen des norwegischen Rundfunks NRK, dass trotz der negativen Tests Spieler infiziert sein könnten. Das für vergangenen Mittwoch geplante Länderspiel des „Landslaget“ gegen Israel war bereits auf dringende Empfehlung der lokalen Gesundheitsbehörden abgesagt worden. Grund war der positive Fall des israelischen Nationalspielers Munas Dabbur von der TSG Hoffenheim.

Samstag spielt der BVB gegen Hertha BSC

Ärgerlich ist es für das norwegische Team allemal – aber auch für Borussia Dortmund. Denn Torjäger Erling Haaland droht im Fall der zehntägigen Quarantäne, das nächste Bundesliga-Spiel des BVB bei Hertha BSC am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky) zu verpassen. (fs)