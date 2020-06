Offiziell: BVB verlängert Vertrag mit Torwart Roman Bürki

BVB-Torwart Roman Bürki hat den Ball sicher in seinen Händen. Der Schweizer hat seinen Vertrag in Dortmund bis 2023 verlängert.

Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag von Torwart Roman Bürki verlängert. Der Schweizer bleibt zwei weitere Jahre beim BVB.

Nun ist es amtlich. Borussia Dortmund setzt weiter auf seinen Stammtorwart Roman Bürki (29). Der Schweizer bleibt zwei weitere Jahre in Dortmund. Sein im Sommer 2021 auslaufendes Arbeitspapier wurde bis zum 30. Juni 2023 verlängert. „Wir freuen uns, dass in Roman Bürki einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga weiterhin bei uns zwischen den Pfosten steht. Damit ist eine wichtige Position langfristig und exzellent besetzt. Es spricht für Roman, dass er in dieser Saison schon zwölf Zu-Null-Spiele absolviert hat“, wird Sportdirektor Michael Zorc in der Mitteilung des BVB zitiert.

Bürki wird nach Informationen dieser Redaktion nicht zu den Topverdienern im Kader der Borussia aufsteigen, aber seine Leistungen sollen wertgeschätzt werden. In seinem fünften Jahr in Dortmund gehört der 29-Jährige im Kader von Trainer Lucien Favre zu den Führungsspielern und Leistungsträgern.

Im Sommer 2015 kam Bürki vom Ligakonkurrenten SC Freiburg nach Dortmund und stand seitdem in 206 Pflichtspielen im BVB-Tor. Dabei blieb er 75 Mal ohne Gegentreffer. „Ich fühle mich bei Borussia Dortmund sehr wohl und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen, des Trainers und der Mitspieler“, sagt der Dortmunder Torhüter. (fs)

