Dortmund. Borussia Dortmund hat Emre Can am Deadline Day verpflicht. Der Nationalspieler absolvierte zuvor seinen Medizincheck in Dortmund.

Offiziell! Nationalspieler Emre Can wechselt zum BVB

Eine Stunde nach dem Ende des Transferzeitraums hat der BVB den zuvor beschlossenen Wechsel von Emre Can zum BVB offiziell verkündet. Bereits vorher war klar: Der Last-Minut-Deal ist fix. Er war aber eben noch nicht offiziell. Jetzt ist gewiss: Der Nationalspieler wechselt vom italienischen Meister Juventus Turin zur Borussia. Beide Vereine konnten sich auf einen Deal einigen. Can war am Vormittag in Dortmund eingetroffen. Um 11:53 Uhr wurde der defensive Mittelfeldspieler in einem schwarzen Mercedes am Dortmunder Knappschaftskrankenhaus abgesetzt, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Mit dabei war sein Berater Rezi Fazeli. BVB-Mannschaftsarzt Markus Braun hat Can empfangen.

Emre Can steigt in Dortmund aus einem Mercedes der Marke G63. Er wird künftig für den BVB spielen. Foto: Sebastian Weßling / ffs

Der 26-Jährige soll nach Informationen dieser Redaktion acht Millionen Euro pro Jahr verdienen – und für viereinhalb Jahre unterschreiben. In der Rückrunde wird er allerdings zunächst ausgeliehen. Kommt Can auf eine gewisse Anzahl an Spielen, greift eine Kaufverpflichtung. Dann wird der BVB für den gebürtigen Frankfurter 25 Millionen Euro an Turin überweisen.