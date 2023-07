Podcast: BVB-Tour durch die USA - ein notwendiges Übel

Las Vegas. Der BVB befindet sich seit einer Woche auf Marketingtour durch die USA. In unserem Podcast berichtet Reporter Christian Woop über die Reise.

Für die Profis von Borussia Dortmund neigt sich die Marketingtour durch die USA langsam dem Ende zu. Am Montag flog die Mannschaft per Chartermaschine von Las Vegas nach Chicago, wo am Mittwochabend das dritte Testspiel der Reise gegen den FC Chelsea auf dem Programm steht.

Edin Terzic steht beim BVB vor Herausforderungen

Was wird bleiben von dieser Tour, die ein notwendiges Übel ist? Die Bundesliga möchte die Auslandsvermarktung ankurbeln, dafür muss der BVB als eines der Aushängeschilder der Liga werben. Doch die Bedingungen sind nicht optimal: Jetlag, verschiedene Klimazonen, Reisestress – was Trainer Edin Terzic vor Herausforderungen stellt.

Über Sinn und Unsinn der US-Tour spricht Moderator Nils Halberscheidt mit BVB-Reporter Christian Woop, der die Dortmunder über den Atlantik begleitet hat und im Podcast aus Las Vegas seine Eindrücke schildert.

