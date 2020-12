PSV-Torjäger Malen äußert sich zu BVB-Gerüchten

Dortmund. Der niederländische Torjäger Donyell Malen äußert sich zu Gerüchten um ein mögliches BVB-Interesse. Noch spielt er an der Seite von Mario Götze.

Auch dank der fünf Tore in der Gruppenphase von Donyell Malen hat der niederländische Spitzenklub PSV Eindhoven am Donnerstag den Einzug in die Zwischenrunde der Europa Legaue perfekt gemacht. Beim abschließenden 4:0-Heimsieg gegen Omonia Nikosia traf der 21-Jährige zur 1:0-Führung.

Nach der Partie äußerte sich der niederländische Nationalspieler zu seiner Zukunft. Wie die Sportbild am Mittwoch bereitet hat, soll Malen ein Kandidat bei Borussia Dortmund sein, sollte Jadon Sancho die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen.

PSV-Stürmer Malen zu BVB-Gerüchten: „Schön so etwas zu lesen“

„Das interessiert mich nicht wirklich“, sagte Malen zu den BVB-Gerüchten beim niederländischen TV-Sender Fox Sports. „Es ist zwar immer schön so etwas zu lesen, doch soweit ich weiß, ist da nichts dran.“

In den Niederlanden konnte Malen seine Treffsicherheit bereits unter Beweis stellen. In 19 Pflichtspielen der laufenden Saison traf er starke 13-mal. Zusätzlich bereitete er drei Tore vor. (fs)