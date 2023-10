Rätselraten um BVB-Juwel: Borussia Dortmund suspendiert Paris Brunner

Dortmund. Paris Brunner gilt als großer Hoffnungsträger beim BVB. Am Mittwoch gab der Klub überraschend bekannt, dass der 17-Jährige suspendiert wurde.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund überraschte am Mittwochabend mit einer Mitteilung: Der BVB hat das 17-jährige Top-Talent Paris Brunner suspendiert. Der junge Angreifer werde "bis auf Weiteres" nicht am Spielbetrieb der Dortmunder teilnehmen. "Aus disziplinarischen Gründen", heißt es in dem sehr kurzen Statement des Klubs. Genauere Angaben machte der BVB zu dieser Entscheidung noch nicht.

Die Suspendierung sorgt bei Fans für Rätselraten, denn Brunner gilt als eines der größten Fußball-Talente im deutschen Nachwuchsbereich. Alleine die Statistiken des jungen Angreifers sind beeindruckend. Als Jungjahrgang schoss er in der laufenden Saison der U19-Bundesliga West in sieben Ligaspielen bereits zehn Tore. In der vergangenen wurde er als B-Jugendlicher in die A-Jugend hochgezogen. In der deutschen U17-Nationalmannschaft gelangen ihm bereits 15 Treffer in 18 Spielen.

BVB-Talent Paris Brunner erhielt große Auszeichnung

Im Jahr 2020 wechselte Brunner vom Lokalrivalen VfL Bochum zu den Schwarz-Gelben. In den Dortmunder Nachwuchsteams spielt er seitdem eine dominante Rolle. Kürzlich ist der Mittelstürmer mit kongolesischen Wurzeln mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille, der höchsten und bedeutendsten Auszeichnung im Jugendbereich, für den deutschlandweit besten Spieler seines Jahrgangs (2006) ausgezeichnet worden. Die Suspendierung beim BVB ist nun sein erster großer Rückschlag auf seinem bisher steilen Weg nach oben.

