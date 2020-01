Marbella. Borussia Dortmund bereitet sich in Marbella auf die Rückrunde vor. Kapitän Marco Reus sieht seine Mannschaft für den Titelkampf gewappnet.

Reus schwärmt von BVB-Neuzugang Haaland: „So einen hatten wir seit Lewandowski nicht mehr“

Mit der Verpflichtung von Talent Erling Haaland konnte sich der BVB im Kampf um die Meisterschaft verstärken, findet Marco Reus. Der Kapitän schwärmt: "Ich glaube, seit Lewy [Robert Lewandowski, Anm.d.Red.] hatten wir so einen Spielertypen nicht mehr. Er gibt uns die Möglichkeit, flexibler zu sein, auf verschiedene Spielstände zu reagieren. Das gibt uns ein gutes Gefühl", sagte der der 30-Jährige in einem Interview mit dem TV-Sender "Sky".

Allerdings mahnte der Nationalspieler auch zu Geduld. Man dürfe den Angreifer, der für 20 Millionen Euro aus Salzburg kam und der aufgrund von Kniebeschwerden erst am Mittwoch seine erste Trainingseinheit absolviert hat, nicht mit Erwartungen überladen. "Jetzt geht es für ihn darum, richtig fit zu werden, richtig anzukommen. Das wird seine Zeit dauern. Die geben wir ihm."

Reus: "Favre ist erfahren genug"

In der Hinrunde stand Trainer Lucien Favre im Zentrum der Kritik. "Das gehört dazu", erklärte Reus. "Er ist erfahren genug, zu wissen, dass der Fußball von Ergebnissen bestimmt wird. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann muss jeder Trainer um seinen Job bangen, das ist ja ganz normal. Das ist das Geschäft." Reus selbst habe Favre "wie immer" sehr ruhig erlebt. "Er ist sehr engagiert, hat immer nach Lösungen gesucht und viel mit uns gesprochen. Er ist drangeblieben, wir sind drangeblieben. Wir hören auf ihn, wenn er uns die Richtung vorgibt. Das ist einfach wichtig.“

Trotz sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig will Borussia Dortmund in der Rückrunde im Titelkampf angreifen. "Die Chance auf den Titel ist so realistisch wie am Anfang der Saison", so Reus. "Wenn du einmal in dieser Saison einen Lauf hast, dann hast du sehr gute Chancen“, sagte Reus: "Ich würde nicht sagen, dass wir alles in der Hand haben, aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, zurückzuschlagen. Und mit dieser Wut aus der Hinrunde müssen wir auch ins Spiel reingehen.“ (fdu)