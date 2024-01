Sancho gibt Vorlage: BVB mit Arbeitssieg bei Darmstadt 98

Darmstadt. Schwere Kost zur Liga-Fortsetzung: Dortmund gelingt ein 3:0 beim Schlusslicht und verkürzt Rückstand auf die Champions League.

Plötzlich stand Marco Reus mit einem breiten Grinsen im Darmstadter Strafraum. Es war die Freude über seinen Treffer zum 2:0 beim Tabellenschlusslicht, der schließlich einen Arbeitssieg von Borussia Dortmund zum Bundesliga-Wiederbeginn besiegelte.

Was Reus ein Lächeln ins Gesicht zauberte war jedoch auch derjenige, der ihm den Treffer auflegte – und das war schon ein wenig kitschig. Von Jadon Sancho bei dessen BVB-Comeback nämlich kam die Vorlage. Reus und der von Manchester United ausgeliehene Engländer lagen sich dann rasch in den Armen.

BVB verkürzt Rückstand auf Champions-League-Plätze

Bei Sanchos Einstand kam Dortmund zu einem 3:0 (1:0)-Arbeitssieg beim Aufsteiger, ohne dabei zu glänzen. Dank des Patzers von RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt (0:1) rückte der Vizemeister wieder auf drei Punkte an die Champions-League-Plätze heran. Nationalspieler Julian Brandt hatte den BVB in der 24. Minute in Führung gebracht, der eingewechselte Youssoufa Moukoko schoss in der Nachspielzeit das 3:0.

Trainer Edin Terzic musste im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause die Abwehr umbauen. Innenverteidiger Mats Hummels fiel mit einem Infekt aus. Überraschend aber zog Terzic als Ersatz für den 34-Jährigen nicht den dritten etatmäßigen Innenverteidiger, Niklas Süle, heran. Stattdessen begann neben Nico Schlotterbeck Kapitän Emre Can, eigentlich im defensiven Mittelfeld zuhause.

Schlotterbeck war in der Vorbereitung als Linksverteidiger ausprobiert worden. Ob des Engpasses in der Mitte rückte der 24-Jährige in Darmstadt auf seine ursprüngliche Position zurück - und machte damit den Weg frei für Ian Maatsen. Der 21-Jährige, am Freitag als Leihspieler vom FC Chelsea verpflichtet, gab sein Debüt im BVB-Dress.

BVB: Jadon Sancho zunächst auf der Bank

Thomas Meunier präsentierte sich im Wintertrainingslager in Marbella in ansprechender Verfassung und durfte auf der rechten Abwehrseite ran. Der zweite Winter-Zugang, Rückkehrer Jadon Sancho saß etwas mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Auftritt im BVB-Trikot zunächst auf der Bank.

Es sollte sich ja vieles ändern beim BVB im neuen Jahr. Mit zwei schwachen Remis hatte man 2023 beendet, war aus den Rängen gerutscht, die zur Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison berechtigen. Insbesondere im Aufbauspiel wollte man in der Pause vorankommen, Struktur finden.

BVB-Profi Jadon Sancho debütierte in Darmstadt. Foto: Uwe Anspach / DPA Images

Von all den Übungen zu diesen Themen im Kurz-Trainingslager in Marbella sah man im Dortmunder Spiel nichts. Darmstadt legte den deutlich aktiveren Beginn hin, der BVB fand keine spielerischen Mittel, um die Gastgeber zu überspielen. Dass Trainer Terzic sein Personal auf der Auswechselbank nach 20 Minuten zum Aufwärmen schickte, war ein Warnsignal.

BVB bietet lange schwere Kost

Genau zu diesem Zeitpunkt konnte Maatsen bis zur Grundlinie dribbeln und auf Julian Brandt flanken, dessen Direktabnahme zu zentral auf Torwart Marcel Schuhen kam. Schwere Kost boten die Dortmunder Profis in ihren schwarzen Trikots an, sie gingen aber wie aus dem Nichts zur Führung. Weil Darmstadt leichtfertig den Ball verlor, Jamie Bynoe-Gittens in den Lauf von Brandt durchsteckte und der Nationalspieler links an Schuhen vorbei schob – 1:0 (24.).

Es sollte bis zur Pause ein zerfahrenes Spiel bleiben, das nur noch zwei Chancen bot: als frühere Schalker Tim Skarke nach Flanke von Luca Pfeiffer einen Dropkick mit dem linken Spann schräg über das Tor des beschäftingungslosen Gregor Kobel drosch (39.). Auf der Gegenseite wurde Niclas Füllkrugs Schuss im Strafraum von Clemens Riedel geblockt (43.).

Zweiter Durchgang, selbes Bild: eine zähe Angelegenheit für Dortmund. Und daran konnte auch Hoffnungsträger Sancho kurzfristig nichts ändern. Nach 55 Minuten betrat der Engländer zum ersten Mal seit dem Pokalfinale 2021 im BVB-Trikot den Rasen.

BVB: Torwart Kobel muss Führung retten

Im Fokus aber stand recht schnell Torwart Kobel – und das war kein gutes Zeichen für die Borussia. Denn Darmstadt drückte nun stärker, nach einer Ecke kam Pfeiffer völlig frei zum Abschluss, doch Kobel parierte akrobatisch mit dem Fuß. Einen vermeintlich unterlegenen Gegner Oberhand gewinnen zu lassen? Man kennt dieses Phänomen inzwischen vom BVB.

Die Darmstädter allerdings waren in ihren Aktionen nicht zwingend genug, obwohl Dortmund alles andere als sicher verteidigte. Ähnliches galt jedoch auch für die BVB-Offensive, die es lange verpasste, die Partie zu entscheiden. Eine gute Kombination rutschte ihr aber noch raus. Und natürlich war Sancho beteiligt. Donyell Malen bediente den Engländer, der legte quer zum ebenfalls eingewechselten Reus, der den Ball nur noch über die Linie zum 2:0 (78.) drücken musste. Youssoufa Moukoko legte das 3:0 (90.+1) nach.

BVB muss zum 1. FC Köln

Das Ergebnis immerhin das stimmte am Ende für den BVB, die spielerische Qualität war ausbaufähig. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es auswärts beim 1. FC Köln weiter.

