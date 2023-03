Schalke: U19 reicht Mega-Comeback nicht, BVB West-Meister

Essen. Die U19 von Borussia Dortmund ist Westdeutscher Meister. Schalke verpasste am letzten Spieltag die Endrunde trotz Aufholjagd.

Die Entscheidung in der A-Junioren Bundesliga West ist gefallen: Am letzten Spieltag ging es für drei Teams noch um die Westdeutsche Meisterschaft als auch um die Teilnahme an der Endrunde um den bundesweiten Titel. Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Schalke 04 waren im Fernduell gefordert.

Zur Ausgangslage: Der BVB hatte alles in der eigenen Hand und ging als ungeschlagener Tabellenführer in den Spieltag. Bei einem Dortmunder Remis hätte Köln mit einem Sieg mit fünf Toren Vorsprung noch vorbeiziehen können. Schalke musste auf Fehler der Konkurrenz hoffen.

Großer Jubel beim BVB

Der große Jubel war am Ende Borussia Dortmund vorbehalten. Der BVB machte seine Hausaufgaben. Der 1. FC Köln wurde nach einem 5:0 über Schlusslicht und Absteiger VfB Hilden Zweiter, Schalke musste sich nach einem furiosen 4:3 nach 0:3-Rückstand bei Borussia Mönchengladbach mit dem dritten Platz begnügen.

Der BVB startete gut und wollte in Leverkusen nichts dem Zufall überlassen. Julian Dean Rijkhoff brachte die Borussen nach 20 Minuten in Führung. Trotz Überlegenheit und Chancen auf einen zweiten Treffer ging es mit dem 1:0 in die Pause. Und das sollte sich rächen.

1. FC Köln sichert sich Platz zwei durch lockeren Sieg

Nur wenige Momente nach Wiederbeginn glich der Leverkusener Jardell Kanga aus und setzte die Borussia unter Druck. In der Folge kam es zu Chancen auf beiden Seiten, bis der BVB seine Möglichkeiten nutzen konnte. Vincenzo Onofrietti netzte mit ein bisschen Glück kurz nach seiner Einwechslung zum 2:1 für die Dortmunder ein (65.). Dabei sollte es bleiben - der BVB verteidigte seinen Titel als Westdeutscher Meister aus dem Vorjahr.

Der 1. FC Köln machte seine Hausaufgaben und hoffte auf den Dortmunder Ausrutscher, durfte sich am Ende aber "nur" über Platz zwei und die Teilnahme an der Endrunde freuen. Die jungen Geißböcke gewannen souverän gegen den VfB Hilden und gingen durch Justin Diehl (20.) mit 1:0 in Führung, die Jaka Cuber Potocnik per Lupfer verdoppelte (39.).

Schalker verschlafen Auftakt

Im zweiten Durchgang sorgten Aaron Bayakala (66.), Matti Wagner (78.) und Luis Miguel Cortijo Lange (89.) für den 5:0-Endstand, der den Kölnern Platz zwei und die Endrunde sicherte.

Den Auftakt in Mönchengladbach verschliefen die Schalker A-Junioren komplett. Shio Fukuda schockte die Königsblauen früh (4.), Michael Nduka erhöhte nach knapp einer Viertelstunde, per Abpraller stellte Fukuda mit seinem zweiten Tor des Tages schon nach 33 Minuten auf 3:0.

Keke Topp trifft und Schalke hofft

Doch aufgeben wollten sich die Knappen nicht, Keke Topp sorgte mit dem ersten Torschuss direkt für den Schalker Treffer (37.) und neue Hoffnung. Und damit nicht genug, denn noch vor dem Seitenwechsel verkürzte Mattes Hansen nach einer Ecke. Es ging mit einem 2:3 aus Schalker Sicht in die Kabinen.

Dabei sollte es nicht bleiben, die Knappen belohnten sich für ihre Aufholjagd: In der 61. Minute traf Topp nach einem Freistoß zum Ausgleich, ehe Nedzhib Hadzha das Spiel endgültig drehte - 4:3 für Schalke! Da Köln und Dortmund allerdings nicht patzten, blieb die Mannschaft von Norbert Elgert auf Platz Drei und verpasste erstmals seit 2010/2011 die Endrunde.

