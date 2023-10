Schwache BVB-Bilanz gegen italienische Mannschaften dämpft Hoffnung

Dortmund. Der BVB trifft am Mittwochabend in der Champions League im Heimspiel auf die AC Mailand. Die Bilanz gegen italienische Teams macht kaum Hoffnung.

Flutlicht, 81.000 Fans, 4.000 davon vom AC Mailand - Borussia Dortmund steht einem Fußball-Fest im Heimspiel der Champions League kaum etwas im Wege. Wäre da nicht die schwache Bilanz gegen italienische Mannschaften. Vor dem Duell am zweiten Spieltag der laufendenden Europapokalrunde traf der BVB insgesamt 37 Mal auf Mannschaften aus Italien - nur zwölf Siege konnten die Schwarz-Gelben in diesen Partien einfahren, 19 Mal gewann das gegnerische Team, sechs Unentschieden kommen hinzu.

BVB gewann 2019 gegen AC-Stadtrivalen Inter

Immerhin: in Heimspielen ist die Bilanz gegen italienische Mannschaften mit sieben Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen ausgeglichen. Den letzten Heimerfolg feierten die Dortmunder dabei übrigens gegen AC-Stadtrivalen Inter in der Gruppenphase der Saison 2019/2020, als der BVB dank der Treffer von Achraf Hakimi (zwei) und Julian Brandt einen 0:2-Rückstand zur Pause noch in einen 3:2-Erfolg drehen konnte.

An die Rossoneri, den Gegner am Mittwochabend, dürften zumindest die älteren der BVB-Fans durchwachsene Erinnerungen haben. Sechs Mal trafen beide Teams bislang aufeinander, drei Spiele gingen davon verloren. Einen ganz wichtigen Sieg feierten die Dortmunder gegen Milan am 4. April 2002, als der Brasilianer Marcio Amoroso einen lupenreinen Hattrick beim 4:0-Erfolg schnürrte. Trotz der 1:3-Niederlage im Rückspiel des Uefa-Cup-Halbfinals eine Woche später zog Dortmund damals ins Finale ein. Dieses verlor man dann allerdings in Eindhoven gegen die PSV.

Marcel Sabitzer muss schon noch 14 Minuten beim Champions-League-Auftakt in Paris ausgewechselt werden. Foto: dpa

Größter BVB-Erfolg war gegen Juventus Turin

Apropos Finale: Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte Borussia Dortmund gegen eine italienische Mannschaft - im Finale der Champions League 1997 gegen Juventus Turin. Damals gewann der BVB im Münchener Olympiastadion mit 2:1.

Insgesamt spielte der BVB im Europapokal übrigens gegen gleich neun verschiedene italienische Mannschaften: Sampdoria Genua, Juventus Turin, Lazio Rom, AS Rom, Inter Mailand, AC Mailand, SSC Neapel, Udinese Calcio und Atalanta Bergamo.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB