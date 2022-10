Tränen bei BVB-Trainer Edin Terzic: "Kamen ein paar Gefühle hoch"

Anthony Modeste rettet dem BVB in letzter Sekunde im Topspiel gegen den Bayern München einen Punkt: In der Nachspielzeit traf er zum 2:2.

Wahnsinn in Dortmund: Ausgleich in letzter Sekunde

Dortmund. Borussia Dortmund hat im Liga-Hit gegen den FC Bayern ein unerwartetes Comeback gefeiert. BVB-Trainer Edin Terzic wird nach dem 2:2 emotional.

Wie der Spieler, in dem sich an diesem Abend alles vereinte, was den Fußball wunderbar machen kann, wirkte Anthony Modeste nicht, als er am späten Abend das Stadion verlassen wollte. Im schwarzen Trainingsanzug, seine beiden Kinder an der Hand, suchte er ein Auto, das ihn hinaus in die Nacht bringen sollte. Jedem Blickkontakt wich er aus, Fragen der Medienschaffenden wollte der Dortmunder Stürmer nicht beantworten.